Antoine Gallimard, président des éditions Gallimard et du groupe Madrigall, est l'invité de 7h50. Il réagit au projet de fusion entre les deux poids lourds du secteur : Hachette et Éditis.

Est-ce un séisme à venir dans le monde de l’édition ? Vincent Bolloré, le patron de Vivendi (Europe 1, Canal+, le Journal du Dimanche etc) et donc d’Editis, le deuxième groupe de l’édition s’apprête à prendre le contrôle du pôle livre de Lagardère, propriétaire d'Hachette, pour créer un géant français. "C’est un véritable tsunami cette histoire, je suis très inquiet" réagit sur France Inter Antoine Gallimard, le président des éditions Gallimard et du groupe Madrigall, le troisième groupe éditorial français.

À la tête d’une quinzaine de grande maison d’édition. "Derrière on touche à des terrains extrêmement sensibles, comme le scolaire et le parasoclaire. Ce serait une présence des deux premiers grands groupes de l’ordre de 80%. 74% dans le scolaire, 84% dans le parascolaire. En littérature poche, ce sera autour de 65%, donc c’est énorme."

L’offre de Vincent Bolléré pour acquérir Hachette, le premier groupe du secteur du livre doit encore être examinée par la Commission européenne, "je compte bien que Bruxelles joue son jeu, ce sont des gens très avisés" ajoute Antoine Gallimard. "Derrière, c’est une exclusion de tous les autres". "Nous sommes prêts de 5.000 éditeurs, nous avons des auteurs, des imprimeurs, le livre ce n’est pas négligeable, même si les gens lisent peu, ils lisent tout de même." Il poursuit : "Il y a une illusion en se disant qu’il va créer un grand système de divertissement à la Disney et que le livre servira de ressource, moi je n’y crois pas du tout."

Les dix meilleurs ventes de livres sont accaparées par Hachette et Editis

Antoine Gallimard estime que cette OPA est un danger pour la création française : "J’ai très peur, note grande force, c’est la diversité, d’avoir des libraires indépendants, des petits éditeurs, on fait un métier d’artisan." Le président des éditions Gallimard rappelle que les dix meilleures ventes "sont distribuées et diffusés par Hachette et Editis". Il se demande : "Que feront les autres ? Les petits auteurs pourront-ils être rémunérés ? Il y a un vrai problème de dislocation."

La crainte d'une "domination idéologique"

"En France, ce n’est pas en écrasant la concurrence que l’on se grandit" estime Antoine Gallimard. "La difficulté, un livre doit être insolent, conventionnel, barbare, c’est une expérience artisanale. La culture ne devrait pas être dominée par la finance, cela me semble dangereux." Oui, il craint une "domination idéologique". "Aujourd’hui, on est riche d’une grande diversité, mais elle est fragile" conclut-il.