Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l’investiture LR pour la présidentielle, est l'invitée de 7h50.

Pour Valérie Pécresse, ce n'est pas qu'un président qui s'est exprimé ce mardi soir à 20h, c'est aussi un candidat à la présidentielle : "Il y a eu clairement une instrumentalisation de la crise Covid pour faire un discours de campagne puisque, on l'a bien vu, Emmanuel Macron est candidat et il utilise les moyens de la République pour faire sa campagne, que ce soit les moyens financiers ou les moyens médiatiques."

"Président Zigzag"

Plusieurs annonces ont été faites par le président, notamment sur la réforme des retraites, avec un report de l'âge légal de départ, la suppression de régimes spéciaux, mais à partir de 2022, repoussant le dossier à après l'élection. Il a également annoncé la reprise d'un programme nucléaire avec la construction de réacteurs. Mais pour la candidate, "réforme des retraites, c'est la réforme de la droite. Réforme du travail, c'est la réforme de la droite. Réforme du nucléaire, c'est la réforme de la droite." Autrement dit :

Il a fait une tentative de hold-up à nouveau sur les idées de la droite : le travail, le nucléaire, les retraites. Mais c'est encore une fois voué à l'échec."

"Le problème de cette crise, c'est le relâchement, c'est l'insouciance"

Sur le nucléaire, Valérie entre dans le détail de ses ambitions, contrairement à Emmanuel Macron, qui selon elle n'est pas cohérent dans sa politique énergétique. Elle veut construire "six EPR des petits réacteurs modulables et aussi, surtout, réinvestir dans les centrales actuelles parce que la construction des six EPR ne réglera aucun problème à court terme. Ce qui les problèmes à court terme, c'est de réinvestir dans les centrales qui sont vieillissantes et surtout pas les fermer comme l'envisage le 'président Zigzag', Emmanuel Macron."

Sans se positionner clairement sur l'annonce principale de l'allocution du président, la troisième dose obligatoire pour les plus de 65 ans à partir de mi décembre, s'ils veulent garder leur pass sanitaire, Valérie laisse entendre qu'il faut surtout inciter la population à ne pas relâcher ses efforts en matière de gestes barrières : "Le problème de cette crise, c'est le relâchement, c'est l'insouciance. Or, on sait que nous avons aujourd'hui dans notre population des personnes qui sont plus à risque et plus fragiles. Et ce qu'il faut leur redire parce qu'on a tendance à l'oublier, parce qu'on a envie de l'oublier, c'est que le Covid tue, qu'il tuera aussi cette année si on ne se vaccine pas. Et j'ajoute qu'il ne faut pas oublier de se vacciner contre la grippe qui elle aussi va peser sur nos capacités hospitalières qui sont aujourd'hui, vous le savez, très abîmées."