Laure Calamy, comédienne, est l'invitée de 7h50 à l’occasion de la sortie en salle du film d’Eric Gravel "A plein temps".

Laure Calamy © Getty / Foc Kan / Contributeur

Laure Calamy est à l'affiche du film "A plein temps", réalisé par Eric Gravel, qui a été doublement récompensé dans la section Horizons de la Mostra de Venise. L'histoire d'une femme qui court, une guerrière des temps modernes, mère célibataire qui se débat pour élever seule ses deux enfants, une ex-cadre déclassée devenue femme de ménage. La force du film, c'est de filmer les journées de cette femme comme un thriller. "J'aime bien que mes personnages aient un métier. Du coup, j'ai suivi une formation, puisqu'elle est première femme de chambre dans les hôtels de luxe. J'ai donc fais une formation au Bristol. C'est plus que des chambres puisqu'il y en a beaucoup des appartements de 200 mètres carrés. La salle de bain, c'est quatre fois ma chambre."

"Ces femmes, qui sont un peu l'élite des femmes de chambre, la première fois, par exemple, elles nous ont montré comment à deux, dans une chorégraphie impressionnante, elles faisaient un lit dans une vitesse record. On a tous applaudi tellement c'était bluffant. On a beaucoup échangé, parfois avec des anecdotes. Par exemple il y a des tas d'objets de luxe, des bibelots, etc. Elles disaient 'tu vois, tu ouvres tous les bibelots, même ceux qui sont en hauteur, parce qu'il y en a qui laissent des pièges pour voir si on est bien passé'."

Plus de diversité dans les rôles féminins

Sur son succès populaire tardif, Laure Calamy, s'en amuse : "Moi, de toute façon, j'étais heureuse parce que je travaillais au théâtre et c'était quand même mon ambition première." Pour elle, après le concept de jeune première, il faudrait inventer celui de vieille première : "Comme il y a de plus en plus de femmes dans le cinéma, qui écrivent, produisent, distribuent, en vieillissant, on a envie de raconter les femmes après 35 ans, après 40 ans, après 50 plus en plus j'espère et je trouve qu'il y a quelque chose qui était possible avant. Les Rochefort, les Marielle, eux aussi ont réussi sur le tard, eh bien c'est possible aujourd'hui pour nous les femmes."