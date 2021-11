Claire Hédon, Défenseure des droits, est l'invitée de 7h50, à l'occasion de la sortie de son dernier rapport sur la santé mentale des enfants.

"On a voulu alerter, car il y un doublement de jeunes dans une situation dépressive, même si la situation existait déjà avant l’épidémie" affirme la défenseure des droits Claire Hédon. Elle publie un rapport sur la santé mentale des enfants. La crise a notamment provoqué "un doublement des cas chez les 15/24 ans", ils étaient 20% à déclarer un syndrome dépressif en 2020 contre 10% en 2019.

"L’angoisse des adultes se répercutent sur celui des enfants" constate Claire Hédon. "Le port du masque chez les adultes angoisse tous les enfants de maternelle, car ils ne voient pas leur réaction sur le visage. Le masque inclusif n’est pas assez développé" regrette-elle. "Certains enfants ont fait leur CP et CE1 en ne voyant pas le visage de l’enseignant".

Selon le rapport de la défenseure des droits, 700 000 enfants sont harcelés chaque année, "c’est beaucoup plus fréquent que ce que j’imaginais". Claire Hédon déplore sur France Inter "le retard de la prise en compte de la parole de l’enfant et donc de sa prise en charge". Elle recommande une meilleure formation des parents et des enseignants, "pour apprendre à repérer les signaux faibles".

Selon elle, "il est très difficile de savoir si le phénomène s’est aggravé. Le harcèlement démarre à l’école et dérape sur les réseaux sociaux, où il prend une ampleur incontrôlée."

