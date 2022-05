Alain Frachon, journaliste, chroniqueur pour le journal Le Monde, auteur de Un autre monde, l'ère des dictateurs (Perrin), est l'invité de 7h50.

Alain Frachon, journaliste, chroniqueur pour le journal Le Monde

Ces sept dernières années, le journaliste Alain Frachon a vu le monde changer et il essaie de l’analyser, avec un mélange assez rare de plaisir et d’inquiétude. Ces sept dernières années, Donald Trump a été élu Président des Etats-Unis, la Russie est redevenue une très grande puissance internationale. Dans le même temps, Alain Frachon observe la lente agonie des démocraties libérales : "Ce n’est pas parce que les rapports de force changent, ce n’est pas parce que de nouvelles puissances ont émergé, comme la Chine, voir l’Inde, le Brésil, que nous déclinons" affirme le journaliste. "Ce n’est parce que les uns montent que nous descendons. On a continué à créer des richesses."

"J’ai été un enfant de Raymond Aron" confie Alain Frachon, "je pensais que l’on avait la martingale gagnante : démocratie égale richesse égale paix, il n’y avait pas d’autres modèles. Je pensais que c’était le modèle". "Raymond Aron s’est pour une fois trompé" dit-il.

La leçon qu’il retire de cinquante ans de journalisme : "Les autocrates font ce qu’ils disent". Il note dans son ouvrage que le Président russe Vladimir Poutine avait écrit dans un article que l’Ukraine n’existait pas. "On cherche toujours une explication diplomatique ou journalistique. Moi je crois que la plupart du temps, Xi Jinping croit ce qu’il dit. Même Vladimir Poutine croit ce qu’il dit, dans la bulle qu’il s’est construite, celle de la Russie martyrisée par l’Occident."