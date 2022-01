Edouard Baer, acteur, scénariste, réalisateur, et Benoît Poelvoorde, acteur, sont les invités de 7h50 pour le film Adieu Paris.

L'un est derrière la caméra, l'autre devant. Dans "Adieu Paris", un casting impressionnant est réuni : "C'est un déjeuner d'hommes, des gens formidables à la vie comme à la scène", explique Edouard Baer, le réalisateur, qui ajoute qu'on "ne peut filmer que des gens qu'on admire et qu'on aime".

"*Quand on avait 20 ans dans les années 70 ou 80, on rêvait de Paris, on avait l'impression qu'il y avait un monde marrant, excitant, à Paris, entre les intellectuels et le show-business. **J'aime bien quand les gens, dans les grandes villes, sont physiquement là***", raconte Edouard Baer.

Benoît Poelvoorde explique : "Le film démarre par moi qui suis tout heureux de rejoindre ce déjeuner", un déjeuner organisé entre huit amis qui ont un rituel : récompenser celui qui n'a strictement rien fait dans l'année.

"Pour nous les Belges, quand on arrive à Paris, on est toujours content de se dire qu'on fait enfin partie de ce monde".

Le film montre-t-il qu'en vieillissant, on devient forcément aigre et méchant ? **"***Si on ne s'intéresse pas aux autres, oui. On ne s'en tire que par les autres, parce qu'on transmet, qu'on continue à être curieux. Si on est sur soi, on est forcément un peu amer", selon Edouard Baer. Est-ce un film sur la peur de la mort ? "Quand on se retrouve entre gens d'une même génération, on joue à celui qui a le moins mal vieilli*", dit le réalisateur.

"Quand Edouard vient vous voir et vous propose quelque chose, il faut lui faire confiance. C'est difficile de dire qu'on aime la manière dont il vous en parle d'abord, parce qu'on ne comprend pas. Mais là, le texte était là, c'était magnifique", raconte Benoît Poelvoorde. "Benoît est électrisant, c'est incompréhensible qu'on refuse Benoît à déjeuner, il transforme toute situation sociale en fête", ajoute Edouard Baer.

A l'instar des participants au déjeuner, quel bilan de l'année Benoît Poelvoorde fait-il ? "Je me suis dit, à partir de 2022 j'arrête de boire. J'ai retardé d'une semaine", remarque-t-il. "Je n'ai pas d'examen de conscience, je suis toujours assez content, je fais ce que je peux", ajoute l'acteur.