Ilham Kadri, PDG de Solvay, grande entreprise spécialisée dans la chimie, et l'une des rares femmes "grand patron" en France, est l'invitée de 7h50.

Comme son entreprise a-t-elle vécu la crise du Covid ? "C’était une crise assez unique dans une vie, je l’espère", explique Ilham Kadri. "Ça a été un stress-test pour tous les leaders. Au mois de mars l’année dernière je dis souvent que j’étais “chief mask officer”, directrice des masques, je cherchais des masques pour tout le monde ! Parce qu’il fallait essayer de faire tourner l’outil de production. On a été obligés de mettre des gens en télétravail, 10.000 personnes en deux semaines. On a donc pu rediriger les masques pour continuer à produire. Après, il y a eu la destruction des chaînes de valeurs, surveiller les liquidités, voir nos fournisseurs de petite et moyenne taille qui souffraient… 25 % de notre chiffre d’affaires c’est le transport, l’automobile et l’aviation civile, donc on a pris le choc en pleine figure. Il fallait se mobiliser et les gens de Solvay l’ont fait."

"On a accéléré nos réformes. Bien sûr, on a fermé trois usines au niveau mondial, des fermetures très douloureuses. Mais on l’a fait avec beaucoup d’attention pour les gens."

Elle voit désormais une sortie de crise bien particulière : "On est passés à un rebond très différent du rebond de 2010, qui a été très soudain avec des inventaires très bas. Mais au deuxième trimestre, on est revenus au niveau des volumes de 2019. Je suis optimiste, je vois la lumière dans le tunnel. Mais il y a l’inflation, le prix du gaz, des problèmes géopolitiques, la Chine qui ferme des usines… On fait face à tout ça mais on est prêts."

Sur le CO2, "l’industrie chimique fait partie du problème mais aussi de la solution"

Quelle responsabilité de son entreprise, spécialisée dans la chimie, sur les émissions actuelles de CO2 ? Pour la PDG de Solvay, "l’industrie chimique fait partie du problème mais aussi de la solution. Elle émet à peu près 6 % du CO2 mondial, le transport et l’énergie étant les deux principaux émetteurs. Mais la mobilité propre par exemple, sans la chimie elle n’existe pas. On est à la naissance des batteries mais aussi à leur fin de vie, pour recycler les batteries en fin de vie."

Elle fait partie des rares femmes à diriger une grande entreprise, comment faire en sorte que ce soit moins rare ? "J’ai jamais cru aux quotas mais je dois dire que les conseils d’administration se sont féminisés grâce à eux. Ce qu’il faut d’abord, c’est le vivier, il faut préparer les femmes pour ces métiers-là, depuis l’école. Il faut plus de jeunes femmes dans les métiers qu’on appelle les STEM (science, ingénierie, math), car aujourd’hui on n’en a pas assez."

"Il faut de la passion : moi j’ai eu la chance de trouver ma passion très vite, je suis une scientifique", raconte Ilham Kadri lorsqu'on évoque son parcours d'une famille plutôt modeste du Maroc à la direction d'une grande société. "J’adore ce que je fais. Donc je ne me suis jamais posé la question de la destination, c’est le voyage qui m’intéresse. Et j’ai rencontré des mentors et des sponsors dans la vie, qui m’ont aidée. Mais je ne me lève pas le matin en me disant que je suis un modèle."