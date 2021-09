Nina Bouraoui, écrivain, auteure du roman "Satisfaction" aux éditions JC Lattès est l'invité de Léa Salamé.

Nina Bouraoui © AFP / Constant Forme-Becherat / Hans Lucas

Dès 8 ans, Nina Bouraoui savait qu’elle allait devenir écrivain. "À 16 ans, j’ai commencé à écrire des nouvelles et à 24 ans mon premier roman obtient le prix du livre Inter, je suis ici dans ma maison" raconte-elle ce mercredi 22 septembre. Nina Bouraoui est l’auteur de "Satisfaction", aux éditions JC Lattès. Le roman publié le 18 août figure sur plusieurs listes de prix. Un roman "chaud et charnel". "Je crois que chacun de mes livres se tiennent par la main, l’un engendre l’autre" raconte-t-elle.

"On n’oublie assez vite le succès quand on écrit un livre" confie Nina Bouraoui. "L’écriture d’un livre, c’est ardu. Chaque nouveau roman est un premier roman. J’ai l’impression de remonter sur le ring, d’être cette boxeuse. Je suis toujours dans le laboratoire."

"Un livre sur la violence du désir"

"Satisfaction", c’est le journal intime de Madame Akli, une française mariée à un algérien. Elle étouffe et s’ennuie dans sa vie conjugale à Alger dans les années 70. Elle est lassée de son mari et elle va renaître grâce au désir qu’elle éprouve pour une femme, mère d’une copine de classe de son fils. "Un livre sur la violence du désir, un désir sauvage, amoureux et sexuel" précise l’écrivain. "Ce désir s’exprime dans des torrents d’eaux clairs -j’espère- et pas trop des torrents de boue. Lorsque l’on a grandi dans la marge, que l’on est un enfant, que l’on a conscience de sa différence, de son homosexualité, ce désir-là devient votre identité. C’est lui qui fait que vous serez exclu dans l’enfance, car vous n’avez pas les mots pour l’exprimer, dans l’adolescence parce que vous pouvez devenir le paria d’un lycée, et puis à l’âge adulte, il faut le vivre, l’occuper, comme on occupe un territoire. Il faut être fier de soi."

Dans la trajectoire des homosexuels, la pire des tragédies est sa propre homophobie.

Nina Bouraoui réagit également au propos d’Éric Zemmour, le polémiste, probable candidat à la présidentielle, souhaite interdire certains prénoms. "Je me sens extrêmement concerné car ma mère est française, mon père algérien. Je suis un écrivain français amoureuse de son enfance algérienne."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je suis né avec un joli prénom, Yasmina, mais à 4 ans j’ai voulu m’appeler moi-même car j’avais un petit problème d’identité. Ma mère a tenu que l’on ait, ma sœur et moi, des prénoms algériens. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise française ? Je ne crois pas."