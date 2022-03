Philippe Collin, producteur du podcast et auteur du livre Le fantôme de Philippe Pétain (France Inter - Flammarion), est l'invité de 7h50.

"Un fantôme c'est aussi un revenant" selon Philippe Collin. "Depuis sa mort, il y a 70 ans, Philippe Pétain hante le débat public régulièrement, il revient de temps en temps et je me suis dit : tiens, qu'est-ce que cela cache cette fois-ci ? Qu'est ce qu'il y a de particulier en 2022 derrière cet énième retour de Philippe Pétain dans le débat public, pendant la campagne présidentielle ?"

Le producteur de podcast et auteur explique avoir voulu "rappeler qui a été Philippe Pétain dans sa vie ? Qui est Philippe Pétain entre 40 et 44 ? De quoi Pétain est-il le nom ?". Pour y répondre, Philippe Collin a fait appel "aux 12 plus grands historiens qui ont accepté de jouer le jeu d'essayer de faire une histoire populaire."

"Souvent l'émotion prend le pas sur le savoir"

Ce livre et ce podcast sont des "outils" selon lui. "On a essayé de rendre simple une chose complexe." D'après Philippe Collin, aujourd'hui "souvent l'émotion prend le pas sur le savoir" donc "il faut calmer les choses."

L'auteur confie avoir eu une "grande surprise : c'est de découvrir qu'à la fin des années 30, Philippe Pétain n'est pas du tout marqué à l'extrême droite. On pourrait penser que. Pas du tout. Philippe Pétain est un militaire de droite, réactionnaire, mais n'est pas du tout affilié à l'extrême droite. (...) Personne en 37,38,39,40, ne peut imaginer que Philippe Pétain va s'emparer du pouvoir."

"Entre 1940 et 1944, Philippe Pétain a harcelé les juifs français"

Philippe Collin l'assure, "Philippe Pétain n'a jamais pensé à exterminer les juifs. C'est très important, ce n'est pas un antisémitisme exterminateur. C'est un antisémitisme banal on va dire, bourgeois du 20ème siècle. Lui ce qu'il veut c'est marginaliser les juifs, les sortir de la société française (...) Il exclut les juifs de la société mais parce qu'il a fait ce choix là, il se retrouve coincé et va donc participer à l'extermination des juifs d'Europe."

"On a entendu ces derniers temps que Philippe Pétain aurait protégé les juifs français. On va dire l'inverse, par les faits historiques. Entre 1940 et 1944, Philippe Pétain a harcelé les juifs français"