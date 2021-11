La réalisatrice Emmanuelle Bercot et le Dr Gabriel Sara, chef du département hématologie et oncologie à l'hôpital Mount Sinai West à New York, sont les invités de Léa Salamé pour le film "De son vivant", en salles le 24 novembre.

"Mon ambition a été de réussir un film qui parle de la mort, et qui soit lumineux, positif et qui redonne de la vie à la mort" explique la réalisatrice Emmanuelle Bercot, dont le film "De son vivant" sort en salle ce 24 novembre. "Je voulais faire un film sur la mort plein de vie". Ce film n’est pas un documentaire estime Emmanuelle Bercot, "c’est un mélo".

À ses côtés dans les studios de France Inter, le docteur Gabriel Sara. Ce médecin joue son propre dans le film. Né au Liban, ce cancérologue a étudié en France. Il est aujourd’hui chef du département hématologie et oncologie à l'hôpital Mount Sinai West à New York. "J’ai rencontré pour la première fois Emmanuel Bercot après une projection, je lui ai dit «est-ce que vous aimeriez les tranchées du cancer ?»"

Ses méthodes d’accompagnement des malades sont décrites comme "humaines, joyeuses". Il refuse la distance entre le malade et son médecin. Son mantra : dire 100% de la vérité. "Il est indispensable de mettre carte sur table. Car mon malade est mon partenaire. Si on va être partenaire lors d'une aventure, on ne peut pas se mentir."

"Il faut clarifier les choses, c’est dur au départ. Le cancer est un terroriste, il ne faut pas se laisser consumer par la peur" dit le médecin Sara.