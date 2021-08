L'actrice Léa Seydoux est à l'affiche de "France" de Bruno Dumont, en salles ce mercredi. Elle est l'invitée d'Hélène Roussel à 7h50.

L'actrice Léa Seydoux, au festival de Cannes, en 2019. © AFP / Christophe Simon

Elle est l’une des actrices les plus demandées de sa génération dans le monde entier. Léa Seydoux, qui joue dans le dernier Wes Anderson, le dernier Arnaud Desplechin, dans "L'Histoire de ma femme" aussi de l’hongroise Ildikó Enyedi et donc aujourd'hui dans ce film "France" du réalisateur Bruno Dumont. Une journaliste-star à la fois superficielle, narcissique, enfantine et fragile.

"J'ai une personnalité paradoxale, que j'utilise à chaque fois d'une certaine façon, pour incarner des rôles. Et oui, je peux me retrouver dans tous les personnages que j'incarne, il y a toujours quelque chose que je délivre de ma propre personne", raconte l'actrice, invitée de France Inter mercredi matin. "J'essaie d'incarner le rôle, d'avoir une empathie, de faire en sorte que ça devienne vrai. Je cherche toujours la vérité dans les personnages que j'incarne."

Clichés sur les médias ?

"C'est un film qui veut englober les paradoxes de notre époque et aussi de la nature humaine. Le fait d'avoir choisi une journaliste de télé, c'était un prétexte. C'est un portrait de femme, d'une femme d'aujourd'hui, qui se confronte à la société et à ses émotions. Elle est victime et bourreau de ce système", explique Léa Seydoux. Avec une critique acerbe des médias, quitte à accentuer encore un peu la critique des journalistes ? "Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet, c'est l'enveloppe qui a été choisie mais c'est beaucoup plus profond que ça."

"Il n'y a pas vraiment de scénario écrit avec un dialogue sur lequel s'appuyer, c'est souvent plutôt des sensations avec des descriptions d'un paysage, des suggestions de ce que pourraient dire ou répondre les personnages. [Bruno Dumont] dirige avec une oreillette, une expérience dans laquelle je me suis plongée", poursuit la comédienne.