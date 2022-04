Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire, auteur de "Cinquante nuances de guerre" (Tempus/Perrin), est l'invité de 7h50.

Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire, © Radio France / *

Changement de stratégie dans la guerre en Ukraine, les Etats-Unis et plusieurs pays européens ont annoncé qu’ils vont envoyer des armes lourdes en Ukraine : des chars, des canons, de l’artillerie. Jusque-là, que des armes défensives étaient envoyées officiellement. L’analyse de Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire :

"C’est une étape très importante qui cristallise une évolution qui date d’une dizaine de jours voir un peu plus. Les américains, les européens, ont envoyé des armes lourdes pour augmenter la puissance de feu. La puissance de feu et la capacité de frapper plus loin sont effectivement maintenant incarnés par ces 40 pays qui se coordonnent."

Tout le monde fait le constat que l’armée russe est destructive. Le grand changement mental c’est qu’au départ, tout le monde pensait que la campagne allait durer dix jours.

"Sur le papier, entre l’armée ukrainienne et l’armée russe, le facteur de puissance était de un à vingt, ou de un à trente. Tout le monde pensait que ça allait être plié. Il fallait donner un armement minimum à l’armée ukrainienne pour que cette armée ne meurt pas tout de suite. Surprise : le pays résiste. Finalement, la Russie révèle ce que l’on voit souvent dans les pays totalitaires, énormément de trou dans la raquette, de mensonges d’état."