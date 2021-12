Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger, de la Francophonie et chargé des Petites et Moyennes Entreprises, est l'invité de 7h50.

Jean-Baptiste Lemoyne, le 22 décembre dernier © AFP / Ludovic Marin

"Comme le virus accélère, nous devons collectivement accélérer sur tous les gestes qui permettent de se protéger individuellement et collectivement", assure le ministre, pour justifier les mesures annoncées lundi. Y compris l'interdiction de manger ou de boire dans le train ? "Il y aura peut-être un certain nombre d'assouplissements ici ou là, pour les enfants, ou pour boire de l'eau", dit-il, renvoyant au ministre des Transports, en charge de la question.

Quid des restaurants ou des bars qui vont devoir faire face à l'interdiction de consommer debout ? "L'État a toujours été là depuis le début de la crise : dès hier, j'ai reçu les représentants de ces secteurs. Nous allons travailler aux mesures de soutien, d'accompagnement" pour ces professionnels qui ont déjà touchés – dont certains, discothèques et traiteurs, déjà depuis début décembre. Ainsi, "l'activité partielle avec un reste à charge zéro pour l'employeur est activée dès qu'il y a une perte de 65% de chiffre d'affaires", et selon Jean-Baptiste Lemoyne, toutes les demandes sont étudiées, y compris celle d'abaisser ce seuil à 50% de pertes.

Les discothèques toujours fermées début janvier

Restaurateurs et cafetiers vont-ils accepter de contrôler l'identité des clients ? "Le projet de loi précise que les contrôles seront faits en cas d'incertitude, or souvent les professionnels connaissent leur client", précise Jean-Baptiste Lemoyne.

Quel sort pour les discothèques ? Rouvriont-elles le 6 janvier comme prévu ? "Hélas non", répond le ministre, qui met en avant les mauvais chiffres de l'épidémie. "Le 3 janvier, comme les autres secteurs annoncés par le Premier ministre, pour trois semaines, la fermeture sera reconduite".

"On est au travail pour trouver les bonnes solutions pour les accompagner"

Là aussi, "un système d'aide a été mis en place" : "Il ressort de mes consultations d'hier que le mois de décembre représentant 20% du chiffre d'affaires annuel, ces compensations devraient être complétées. C'est ce sur quoi nous travaillons", dit le ministre, qui tient à rappeler son soutien à ce milieu.

Le pass vaccinal "demandé aux salariés qui étaient soumis au pass sanitaire"

Autre sujet : le télétravail. L'obligation va-t-elle être assortie de sanctions ? "Le principe de rendre plus simple l'amende a été soulevé. Le débat au Parlement permettra de préciser les choses dans les tout prochains jours". Et pour l'application du pass vaccinal en entreprise, "il sera demandé uniquement pour les salariés qui auparavant étaient soumis au pass sanitaire, ceux qui sont en contact avec le public". Sur la durée d'isolement, les précisions seront apportées d'ici la fin de la semaine, dit Jean-Baptiste Lemoyne.

Si les meetings et réunions publiques ne peuvent être restreints, le ministre se dit confiant "dans le fait que le bon sens prévaudra et qu'on pourra organiser ces événements" : il assure que la majorité respectera d'elle-même les jauges en vigueur pour les autres rassemblement public, et espère que les autres formations politiques fassent de même. "Ça me semble être une forme de respect pour les autres secteurs qui sont touchés".