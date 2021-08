Jean Leonetti, maire LR d’Antibes et chef du processus de désignation du candidat LR à la présidence de la République, est l'invité de Laetitia Gayet à 7h50.

Jean Leonetti, maire LR d'Antibes. © AFP / François Guillot

"Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de chercher un équilibre entre la protection sanitaire des Français et la préservation des libertés. Il reconnait que les mesures prises sont attentatoires aux libertés, mais il les valide au nom de la protection sanitaire", réagit Jean Leonetti, qui estime que "la balance a plutôt penché pour la protection sanitaire au dépens de nos libertés, même si un certain nombre de mesures liberticides ont été censurées".

S'il estime que la vaccination obligatoire des soignants est "une mesure de bon sens, une obligation morale", il est plus nuancé sur l'extension du pass sanitaire : "On va toucher à la vie quotidienne, c'est une difficulté d'application, et le sentiment que lorsqu'on va boire un verre en terrasse avec un ami, s'il n'a pas son QR Code, on ne pourra pas le faire".

Alors que de nouvelles manifestations sont prévues samedi, Jean Leonetti estime que ces "mouvements de révolte", qu'il juge très hétéroclites, "sont en partie dus au volte-face successif du gouvernement, qui a souvent dit une chose et son contraire, et a un peu déboussolé les français".

Il y a des décisions sanitaires qui sont claires, il faut vacciner presque tout le monde, et puis il y a des restrictions des libertés dont certaines apparaissent comme excessives.

"Aujourd'hui, plus personne ne croit personne, parce qu'on a dit tout et son contraire, que les masques étaient sans intérêt, que les vaccinodromes devaient être interdits", déplore-t-il.

La primaire, "une compétition et une collaboration"

Jean Leonetti est par ailleurs chargé, au sein des Républicains, de coordonner l'organisation d'une primaire. "Nous avons pris conscience que gagner la présidentielle était possible, on constate que nos idées sont majoritaires, nous serions impardonnables si nous n'étions pas capables de nous rassembler pour gagner cette élection et faire gagner nos idées pour la France", explique-t-il. "Chacun", parmi les candidats, "sait qu'il a une lourde responsabilité", c'est-à-dire non seulement celle de gagner l'élection mais aussi celle du rassemblement.

Le 25 septembre, le parti décidera s'il y a une primaire ou non. "Tous nos candidats, depuis que les présidentielles existent, se déclarent généralement en novembre : si on devrait faire une primaire, mais très différente de celle qu'on a fait antérieurement, on se trouverait dans une situation dans laquelle on se trouverait en novembre avec un candidat ou une candidate, et on serait en capacité de faire une campagne qui aurait le temps de convaincre les Français", détaille Jean Leonetti.

"On a fait une primaire qui était une compétition", en 2016, estime Jean Leonetti. "Il faut faire une primaire qui soit à la fois une compétition, bien sûr, mais aussi une coopération. On veut faire une équipe de France qui soit capable de gouverner demain". Mais comment convaincre, par exemple, Xavier Bertrand, qui ne veut pas en entendre parler ? "Aujourd'hui, il a en tête la primaire telle qu'on l'a faite antérieurement. Je vais continuer à essayer de le convaincre que ce que nous voulons faire pour demain, c'est un rassemblement autour d'une personnalité, avec une équipe, et que dans ces conditions, on peut élaborer ensemble une procédure qui permette ce rassemblement".