Alors que les Talibans progressent de plus en plus en Afghanistan, le politiologue Olivier Roy, spécialiste des questions islamistes au Moyen-Orient, décrypte la situation dans le pays.

Olivier Roy, spécialiste des questions islamistes au Moyen-Orient © AFP / ULF ANDERSEN

"On se retrouve dans la situation dans laquelle on était dans les années 90, avec des phénomènes d'avancée brutale des Talibans. La raison est simple : l'armée ne se bat pas, et les Talibans concluent des accords avec les autorités locales", explique Olivier Roy. Que va-t-il se passer ? "Ils vont arriver à Kaboul, là, l'armée va essayer de résister, à mon avis elle ne résistera pas, on va vers la chute de Kaboul".

Alors que Kaboul a proposé un partage du pouvoir, n'est-ce pas déjà trop tard ? "Complètement. Mais ça n'a jamais été d'actualité, les Talibans n'ont jamais eu l'intention de partager le pouvoir. Ils vont foncer. Les Américains ont s'attendaient, en partant, à ce que les Talibans négocient. Or les Talibans n'en ont rien à faire, ils foncent", explique le spécialiste. "Ils ne vont pas attaquer les Américains, ils vont les laisser partir tranquillement, et puis ils vont prendre le pouvoir, qu'il ne partageront pas".

Choc culturel à Kaboul

Si Kaboul tombe, à quoi ressemblera l'Afghanistan demain ? "Ils l'ont déjà fait il y a 25 ans, ils ont imposé la charia, mais l'Afghanistan a beaucoup changé en 25 ans, surtout la ville de Kaboul. C'est une ville très occidentalisée où les gens sont très branchés sur Internet. Il va y avoir un choc culturel considérable. A Kaboul, ils vont se retrouver devant un monde totalement nouveau. Soit il vont être plus souples qu'il y a 25 ans, soit ils vont revenir et faire ce qu'ils ont déjà essayé de faire il y a 25 ans". Parce que de leur côté, les Talibans, eux, n'ont pas changé, même s'ils ont changé leur politique : "Ils donnent toutes les garanties qu'ils ne seront pas un problème international. Et en échange, ils exigent qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent en Afghanistan".

"Une fois au pouvoir, est-ce qu'ils vont être capables de gérer le pays, c'est une autre affaire".

"Ils vont avoir besoin de technocrates : ils sont suffisamment malins pour reprendre l'appareil d'État tel qu'il est aujourd'hui et tenter de gérer le pays. Mais j'ai des doutes sur leur capacité sur le long terme, ce ne sont pas des gestionnaires, ce sont des idéologues", dit Olivier Roy, citant par exemple le problème de la drogue, où les Talibans "ne vont pas interdire la culture de l'opium, donc on va se retrouver devant un narco-État".

Comment expliquer les échecs successifs internationaux en Afghanistan ? "Ceux qui ont envahi le pays n'ont jamais maîtrisé le jeu des alliances et des conflits locaux. Par contre, les Talibans, eux, ce sont des Afghans, ils maîtrisent ça très bien. Il faut mettre fin à ce qui aura été près de deux siècles d'interventions extérieures".

"C'est l'échec d'une construction de l'État par l'extérieur, on a essayé d'arriver avec un État clés en mains"

La Chine est-elle la seule à avoir l'oreille des Talibans ? "Elle discute avec qui que ce soit qui est au pouvoir à Kaboul, elle est pragmatique. Elle n'est jamais intervenue dans la cuisine interne de l'Afghanistan, et du coup les Talibans ont confiance dans les Chinois, parce qu'ils savent que leur problème n'est pas de mettre en place tel ou tel régime", explique Olivier Roy, qui ajoute qu'en revanche le Pakistan pense - à tort, lui, avoir l'oreille des Talibans.