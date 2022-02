La 47ème cérémonie des César à lieu ce vendredi soir à l'Olympia. A cette occasion, le réalisateur canadien Xavier Dolan, nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, est l'invité de 7h50.

Le réalisateur et acteur Xavier Dolan, le 12 octobre 2019 à Lyon. © AFP / Nicolas Liponne / NurPhoto

C'est l'événement vendredi soir dans le monde du cinéma français, avec la 47ème cérémonie des César. Parmi les favoris cette année, le film Les Illusions perdues, réalisé par Xavier Giannoli avec comme acteurs : Vincent Lacoste et Xavier Dolan, tout deux nommés dans la catégorie du meilleur dans un second rôle.

Le réalisateur et acteur canadien sera bien présent à l'Olympia ce vendredi soir. Cependant, sa venue n'est pas liée à sa nomination. Xavier Dolan a fait le déplacement pour rendre hommage à Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier après un accident de ski en Savoie. Il avait notamment joué dans "Juste la fin du monde", du réalisateur canadien.

"Je pense à lui tout le temps, constamment"

Très ému, Xavier Dolan le confie, "Je l'ai connu professionnellement, je l'ai connu intimement aussi". "La nomination, je l'apprécie et je vais pas dire qu'elle est inutile pour moi mais elle n'est pas la motivation première de mon déplacement ici, je voulais absolument dire des choses sur Gaspard, non pas que j'ai l'autorité de le faire mais j'avais le désir de le faire. J'avais besoin de dire personnellement à quel point je l'aimais et pourquoi."

La réalisateur de Mommy ajoute, "je pense à lui tout le temps, je pense à lui constamment en fait. Il est très tôt donc cela va prendre énormément de temps à accepter ce départ là. C'est inconcevable et puis je rêve souvent de lui, je pense toujours à lui, je pense à sa famille, je pense à son fils, je pense à son talent, à sa beauté et puis je vais lui rendre hommage en fait."