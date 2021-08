L'acteur Kad Merad, qui sera le 1er septembre à l'affiche du film "Un triomphe" d'Emmanuel Courcol, est l'invité de Laetitia Gayet à 7h50.

L'acteur Kad Merad, à l'occasion de la présentation du film "Un triomphe" au festival d'Angoulême, en août 2020. © AFP / Yohan Bonnet

"C'était une aventure incroyable, une aventure de troupe", raconte Kad Merad. L'acteur est à l'affiche du film "Un triomphe" d'Emmanuel Courcol dans lequel il incarne Etienne, un comédien en galère, un peu aigri, qui va donner des cours de théâtre en prison et qui, au fil des séances, se prend au jeu et entraine les détenus dans l'aventure d'une pièce. "C'est une histoire fantastique, vraie et c'est toujours assez émouvant d'imaginer qu'on incarne quelqu'un qui a réellement vécu ça." L'histoire s'est effectivement déroulée en Suède, à travers le comédien Jan Jönson.

"C'est quelqu'un qui est sur la touche, qui a besoin de faire ses heures, qui a besoin de ranimer la flamme de son métier, d'exister, d'être quelqu'un. Il va, au départ, ne penser qu'à lui. Mais au contact de ces détenus, qui ne sont pas des acteurs, qui jouent faux mais qui sont vrais et c'est ça qui est juste, il va se transformer, et retrouver cette petite flamme", raconte Kad Merad a propos de son personnage.

Les détenus se lancent alors dans la conception de "En attendant Godot" de Samuel Becket et le personnage de Kad Merad "va s'imposer comme une metteur en scène face à de vrais acteurs". Une pièce qui colle à la vie quotidienne des détenus.

Tournage en prison

"Il y avait un scénario, un cadre et forcément, pour donner une vérité à des séances de cours, de transmissions, de techniques de théâtre, on était plus libre. Mais il fallait rester dans le cadre du personnage", poursuit Kad Merad qui salue aussi la possibilité d'avoir pu tourner en prison.

"On a eu la chance de tourner dans un centre de détention, où ce sont des détenus de longue peine. Je ne pense que ce n'est pas permis à toutes les équipes de films. D'habitude, on n'a pas le droit de tourner, on nous mets dans une partie désaffectée, ou on recréée une fausse prison", explique-t-il. "Là on a tourné pendant dix jours, on pénétrait tous les matins en apnée dans la prison. On ne se sent pas vraiment en sécurité. On ne fait pas de débordements, de cris, de rires, on respecte un silence, particulier. Et tous les jours, nous on retrouvait le parking de la prison de Meaux et on rentrait chez nous."