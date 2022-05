Corinne Pélissier, cheffe du service culture à France Inter, Laurent Delmas et Christine Masson, producteurs de l'émission de France Inter On aura tout vu, sont les invités de 7h50, à la veille du palmarès du Festival de Cannes.

Le Festival de Cannes s'achève samedi © AFP / Roland Macri / Hans Lucas

Selon le Centre national du cinéma, qui a publié cette semaine une enquête, 48% des Français disent être moins allés au cinéma depuis la réouverture des salles. Le Covid en est-il la cause ? "Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il va falloir se réinventer, avec un spectateur sur deux qui est moins revenu, ou pas du tout, dans les salles, ça représente 30% de la fréquentation. Tout le défi est de recréer de l'envie", explique Corinne Pélissier, cheffe du service culture à France Inter. "Et puis il va falloir produire pour un autre public : celui du cinéma d'auteur, les plus de 60 ans, sont moins revenus en salles. 12 films sortent chaque semaine, il y a un embouteillage énorme et beaucoup de stock sur les étagères".

Pour Christine Masson, productrice de On Aura tout vu sur France Inter, "les gens attendent plus de comédies, de films grands public, les films d'auteur n'attirent pas et la concurrence de Netflix est très importante (...). Et paradoxalement, tous les gens qui vont sur Netflix vont voir des séries. Il faut réenchanter les salles", dit-elle. "Potentiellement, il y a de la place pour tous", ajoute Corinne Pélissier.

Des films "pas assez bien préparés"

"Contrairement à ce qu'on croit, il y a plus de salles de cinéma dans le monde qu'il y a quelques années : sauf aux États-Unis, la tendance est à l'ouverture d'écrans. Après, la qualité de ce qu'on voit est toujours contestable, mais ça, ce sont les opinions et les goûts", dit Laurent Delmas, également producteur d'On aura tout vu, qui appelle à accorder aux scénarios "la place de l'innovation et de la recherche, qu'on accepte d'y accorder des sommes plus importantes pour que les films soient mieux écrits, mieux préparés". "Je ne pense pas qu'il y ait trop de films, je pense qu'il n'y a pas assez de bons films bien préparés", résume-t-il.

Alors que 55% des Français sont abonnés à des plateformes, les cinéastes sont partagés entre travailler avec elles et leur tourner le dos. "Il faut encourager la création et ne pas rester sur une logique purement économique de bénéfices", selon Corinne Pélissier, "et ne pas faire comme aux États-Unis où cette logique a appauvri les productions, et où on est pratiquement plus que sur la production de franchises". "Il faut encore des films d'auteur exigeants", dit Christine Masson.

"Top Gun n'a pas besoin de Cannes pour exister"

Selon Laurent Delmas, "il y a une aspiration par les séries des talents, des acteurs : si tous les réalisateurs et les acteurs de talent se tournent vers les séries, ça peut finir par poser un problème au cinéma". "Et quand un blockbuster sort, puisqu'il faut faire des entrées, il est programmé dans deux ou trois salles d'un même cinéma en même temps, ce qui empêche les films d'auteur et d'autres films d'exister", ajoute Corinne Pélissier. Christine Masson déplore que Top Gun ait été mis à l'honneur par Cannes : "Top Gun n'a pas besoin de Cannes pour exister".

Pour la productrice, "être dans le noir, avec les autres, devant un immense écran, c'est une expérience exceptionnelle". Laurent Delmas appelle à privilégier "les circuits longs au cinéma, contrairement aux circuits courts des plateformes : le circuit long, c'est quand le film sort au cinéma, puis sur un DVD, puis sur une plateforme, puis en streaming. Et vous multipliez le nombre de spectateurs potentiels".