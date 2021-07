Compositeur et multi-instrumentiste, s'illustrant aussi bien dans le registre classique que dans le jazz, Michel Portal fera la clôture du festival Jazz in Marciac, le 4 août prochain. Il est l'invité d'Amélie Perrier à 7h50.

Le compositeur et multi-instrumentiste Michel Portal © AFP / Joël Saget

A 85 ans, Michel Portal sort un nouvel album et va enfin retrouver le public du festival Jazz in Marciac : "On est resté beaucoup de temps sans voir le public en face de nous (...), il m'est arrivé de jouer devant deux, trois, quatre personnes, et cela fait un effet très curieux", raconte le musicien.

"J'étais dans un terrain où j'écrivais de la musique, ça faisait dix ans que je n'avais pas fait un disque - je ne les ai même pas vus passer", raconte-t-il. Et c'est au moment de commencer à travailler sur son disque que les confinements sont arrivés : "J'ai continué à écrire, en me disant que ça passerait bien un jour, mais ça a été très douloureux, j'ai trouvé beaucoup de choses anxiogènes autour de moi".

"Avec les amis qui sont sur le disque, on s'est repris ensemble, on a commencé à refaire de la musique, à la travailler, et ensuite on a été en studio"

"L'anxiété, je la guéris avec le fond de ce que ce joue : j'ai envie que ça s'épanouisse, avec ce que je joue. Je me guéris avec la musique", explique le musicien, qui a appelé l'un de ses titres "Mister pharmacie". Sur cet album, MP85, il évoque aussi des sonorités africaines, "des choses ensoleillées, joyeuses", et d'autres voyages, vers le Pays basque, ou l'Arménie par exemple : "J'y suis allé pour écouter la musique arménienne, j'avais pris des notes".

"L'improvisation, c'est dans le jazz, depuis le début", dit-il. "J'adore improviser, entre musiciens on se passe la balle, sans rester dans la même chose, sans être dans la routine. Il faut beaucoup de complicité, après avoir entendu une phrase musicale on se dit qu'on peut aller avec le musicien plus loin".

Figure majeure du free jazz, comment Michel Portal ressent-il les débats actuels sur la question de la liberté et ses restrictions ? "Le free est arrivé parce qu'il y avait partout des conditions très dures. Moi j'ai suivi cette voie parce que j'ai connu des musiciens américains qui n'étaient pas très bien chez eux (...). Dans le free jazz on se réunissait, c'étaient des gens ensemble qui ne se laissent pas emporter par n'importe quoi, mais chacun écoutait la voix de l'autre et allait vers lui".