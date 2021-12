Le rappeur Joey Starr, qui lance son magazine de cuisine trimestrielle Five Starr, est l'invité de 7h50.

JoeyStarr vient de lancer son propre magazine de cuisine, intitulé "FiveStarr" © AFP / CHRISTOPHE SIMON

Après une carrière dans le rap puis dans le cinéma, la nouvelle facette du travail de JoeyStarr, c'est la cuisine : l'artiste a lancé son magazine trimestriel de cuisine, "FiveStarr". "J'ai toujours été un gourmand, sans être un gastronome. Je ne suis pas un cuisinier, je suis un mec qui fait à manger", explique-t-il. Celui qui dit surtout cuisiner pour sa famille se dit "très bon en cuisine du pauvre, vider son frigo et faire quelque chose de bien", et c'est cet esprit qu'il espère insufler à son journal.

"Beaucoup de gens ont oublié que manger est une fête"

Il y réhabilite certaines recettes, comme des recettes de tripes, et donne une dimension sociale à la cuisine dans les pages du magazine. "C'est aussi notre avenir de manger correctement", dit-il. "Quand je faisais du rap, il y avait un côté très citoyen, très engagé. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans le monde de la cuisine", raconte JoeyStarr. La cuisine des chefs réfugiés est mise à l'honneur dans son magazine.

"Les histoires humaines me passionnent, j'y suis devenu addict. Dès que je découvre quelque chose il m'en faut encore plus, je suis une sorte de Gargantua de la vie", explique JoeyStarr, qui co-produit également des documentaires. "C'est l'envie, la curiosité, l'intérêt pour l'autre, qui me sauvent la vie".