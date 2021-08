Yves Veyrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, est l'invité du 7h50.

Yves Veyrier, secrétaire général du syndicat Force ouvrière française (FO), au palais de l'Élysée, à Paris, le 6 juillet 2021. © AFP / Daniel Pier/NurPhoto

Les syndicats font eux aussi leur rentrée. Une intersyndicale devrait avoir lieu lundi, composée notamment de CGT, FO, CFE-CGC et la FSU. Mais Yves Veyrier considère que "la rentrée syndicale n'est pas un rite".

Il s'agit d'abord de réaffirmer l'opposition des syndicats contre les réformes de l'assurance chômage et retraites, les salaires et les services publics. En cette année d'élections présidentielles, "il faut d'autant plus être vigilant" souligne le secrétaire général de Force Ouvrière. L'enjeu est de "s'accorder sur les conditions d'une réussite" pour les syndicats, afin d'avoir du poids dans le débat.

Cette intersyndicale prend place quelques jours après les déclarations du ministre de l'économie Bruno Le Maire devant le Medef, de la fin du "Quoiqu'il en coûte". Les représentants du Medef ont demandé une accélération de la réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites.

Or, pour Yves Veyrier, "plutôt que de taper sur les chômeurs, il faut résoudre la question de l'accès à l'emploi." Si la réforme des retraites est remise à l'agenda du gouvernement, Yves Veyrier avertit que cela "donnerait lieu à un conflit important".