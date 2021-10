Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

Le rapport RTE sur l'avenir du système électrique publié ce lundi 25 octobre "permet de sortir de ceux qui disent que le nucléaire est la solution à tout et de ceux qui disent que les renouvelables vont tout régler sans aucun problème. On voit que ce n'est pas le cas" explique la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. "L’objectif est se passer du gaz du pétrole, du charbon, des énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre."

Avec ce rapport, "on a une forme de GPS, on a des chemins" pour permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050 selon Barbara Pompili. "Deux tiers de notre consommation d’énergie, c’est du pétrole et du gaz" rappelle Barbara Pompili.

RTE a présenté six scénarios à l’horizon 2050. "Dans tous les cas, il y aura au moins la moitié de notre électricité qui sera faite de renouvelable. D’ici 2035 on n’a pas le temps de construire des centrales nucléaires, on doit baisser nos émissions à effet de serre" clame la ministre.

"C’est le rapport qui met enfin les choses sur la table, qui sort des dogmes" estime-t-elle. "Je regarderai quel est le scénario le plus efficace pour répondre à nos deux objectifs, la baisse des gaz à effet de serre et la sécurité et de faire en sorte que nous ayons une sécurité d'approvisionnement en énergie."

Il faut "laisser le temps du débat". Ce rapport "secoue le cocotier" selon les mots de la ministre. "La décision va se prendre assez vite. On ne plus attendre dit RTE, il faut lancer les chantiers : baisser les consommations d’énergies et lancer les renouvelables."

Barbara Pompili compte multiplier par 2,5 "au minimum" le nombre d’éolienne en France. "Nous arriverons au niveau des allemands". Elle promet de "tenir compte des problématiques d’acceptabilité et de place sur le territoire". Pour cela, elle promet "une meilleur concertation, une cartographie. On en a besoin, mais on ne peut plus faire les erreurs d’avant. On ne va pas renoncer à nos paysages. On verra des éoliennes mais on verra où elles peuvent être implantés."

La ministre de la Transition écologique chargée de l'énergie juge également que Yannick Jadot, le candidat EELV à la présidentielle est à "la limite du complotisme" quand il dénonce "une manipulation du gouvernement" après le rapport RTE. "Je trouve quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle ne devrait pas réagir comme ça. Ce qu'il est en train de faire, parce que ce rapport remet en cause ses convictions, c'est de dénoncer le messager plutôt que de regarder le message", a-t-elle dénoncé. "Qu'il débatte mais qu'il ne verse pas dans quelque chose pas au niveau d'un candidat à l'élection présidentielle."

"Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut arrêter la moitié des réacteurs nucléaires français dans les 5 ans, qu'il m'explique comment il va faire. Quand Yannick Jadot dit qu'il faut sortir du nucléaire très vite, là RTE nous montre quelles sont les contraintes pour ça, alors qu'il nous dise comment il va faire"