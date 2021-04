Olivier Véran, ministre de la Santé, estime que le pic de la troisième vague pourrait être atteint "d'ici sept à 10 jours", estimant que les mesures annoncées mercredi "vont permettre d'avoir un impact fort sur la dynamique épidémique".

Olivier Véran © AFP / Thomas SAMSON

Le pic de l'épidémie de Covid-19 pourrait être atteint en France "dans sept à 10 jours", a estimé jeudi Olivier Véran, invité du 7/9 de France Inter. "On pourrait avoir atteint le pic épidémique d'ici sept à 10 jours environ si tout va bien", a déclaré le ministre de la Santé sur France Inter. "Ensuite il faut deux semaines supplémentaires pour atteindre le pic de réanimation ce qui pourrait être du côté de la fin avril", a-t-il poursuivi.

Olivier Véran a justifié cette estimation en jugeant que "les mesures qui ont été annoncées hier soir par le président de la République vont permettre d'avoir un impact fort sur la dynamique épidémique, il n'y a pas de raison de penser le contraire".

L'élargissement des restrictions à tout le territoire métropolitain et la fermeture des écoles pour au moins trois semaines vont permettre d'"enrayer cette vague épidémique qui est très forte" afin d'aller vers "un printemps plus (...) serein" et de disposer de davantage de liberté "à compter du mois de mai".