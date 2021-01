Bernard Guetta, député européen Renew, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Trois facteurs ont contribué "à un renforcement spectaculaire de l'Union européenne" cette année, a estimé Bernard Guetta, député européen Renew, ex-chroniqueur à France Inter : "Donald Trump, la pandémie et le Brexit." S'agissant du Brexit, c'est, selon Bernard Guetta, "parce qu'il n'y a plus les Britanniques assis sur le frein de l'affirmation politique de l'Union européenne". Quant à Donald Trump, "il a dit que le parapluie nucléaire des Etats-Unis n'était plus donné [à l'Europe, NDLR], incitant ainsi les Européens à adhérer à l'idée de la nécessité d'une défense commune européenne", reconnaissant toutefois qu'il fallait "pour constituer une défense commune" au moins "20 ans".