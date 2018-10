Manuel Valls, ex-ministre français et aujourd'hui candidat à la mairie de Barcelone, est l'invité du grand entretien à 8h20.

Le candidat à la mairie de Barcelone Manuel Valls est l'invité du grand entretien à 8h20 quelques heures avant ses adieux au groupe des députés LREM à l'Assemblée nationale. Quel testament politique pour l'ancien Premier Ministre et député de l’Essonne ? Quelle vision européenne et quelle coalition pour la conquête de Barcelone ?

Sur la disparition de Charles Aznavour, autre fils d'immigrants

"Je l'avais rencontré, notamment quelques minutes à la fin d'un concert à Tel-Aviv" se rappelle Manuel Valls, "il était 100% français et 100% arménien, il le disait tranquillement" '...) Moi je me suis toujours senti 100% français et 100% barcelonais, 100% européen aussi."

L'élection présidentielle de 2017 : un rendez-vous raté ?

Qu'est ce qui a manqué, à l'époque quand on le pressentait comme candidat : "La préparation, sans doute", concède Manuel Valls. Moi je ne m'étais pas préparé à être candidat en 2017, c'est François Hollande qui était censé se préparer ."

"Barcelone a tout emporté"

"Le choix que je fais [de la candidature à la mairie de Barcelone, ndlr] est aussi un choix de vie" explique Manuel Valls, toujours député de l'Essonne. "Je n'ai pas l'impression de trahir ni d'abandonner quelque chose, pour moi Paris, Barcelone, c'est le même chemin : l'Europe (...) Là-bas se joue le destin de l'Europe".

Quitter Evry, et la vie politique en France

"Cette ville [Evry] m'a façonné, mes enfants y ont grandi, il y a un maire formidable (...) Je ne sais pas si je serais maire de Barcelone, mais ce qui se passe est assez unique", tient à souligner Manuel Valls, qui expliquer sa démarche "pour tenter d'incarner aussi une certaine idée de l'Europe, un espace en danger."

"Si je rate, c'est un choix de vie : je reste à Barcelone, au conseil municipal de Barcelone, je continuerai à m'impliquer dans la vie locale (...) la politique française c'est terminé

Quand on fait un choix de vie, ce n'est pas pour faire des zig-zags. Le combat qu'on mène ici est le même qu'on mène en Espagne

Que reste-t-il du Vallsisme?

"Je pense avoir fait évoluer la gauche dans des débats difficiles, sur la laicïté, par exemple. Moi je me réclame beaucoup de Michel Rocard, c'est sans doute cette volonté de faire renouer la gauche avec la République qui me définit."

Il m'est arrivé de confondre autorité et autoritarisme

Sur l'exercice du pouvoir

"On attend tout d'un président, qu'il soit le Père de la Nation, Jupiter et en même temps plein de bienveillance : faire les deux, ça n'est pas facile" estime l'ex-ministre de l'Intérieur.

Sur la question des séparatistes catalans

"Je pense que le mouvement séparatiste vient d'échouer , mais politiquement il continue avec un appui populaire, on ne peut pas parler de queue de comète" reconnait Manuel Valls, "Barcelone doit échapper à ce débat." Et citant l'écrivain Javier Cercas, il poursuit à propos des militants séparatistes : "Ce sont des politiques qui sont en prison, mais pas des prisonniers politiques : ils ont violé la constitution. Ceux qui sont partis l'on fait parce ce qu'ils savaient ce qu'ils risquaient."

Á propos de l'Aquarius, entre ceux qui disent 'on accueillera jamais un bateau' : "En Italie, et ceux qui soulagent leur conscience, on ne résout pas le problème."

Attaché à la laïcité

"La laicité est une valeur universelle, qui vaut pour toutes les religions, qui protège les femmes de l'obscurantisme" (...) En Espagne, les ministres n'ont pas juré sur la bible (...) Je n'abandonnerai là-bas aucune de mes convictions, c'est un combat qui concerne tout le monde et la vie en société."

La Catalogne, ouverte sur le monde

"Le destin de la Catalogne est à la fois d'avoir une identité très puissante, mais Barcelone est aussi une grande ville ouverte, qui parle aux 500 millions de Castillans dans le monde."

L'idée d'un peuple catalan de mon point de vue n'existe pas

La France admirée

Manuel Valls, qui quitte officiellement sa place au sein de LREM ce mardi à l'Assemblée : "Je voudrais dire aux Français qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont" :

De loin, quand on regarde [la France] on se dit parfois : 'Qu'est ce qu'on gâche', ce pays est admiré par tous

"Je ne regrette pas grand chose, je pars sans regret, sans amertume. Cette reconnaissance [ à la France ] est éternelle".