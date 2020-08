Emma Haziza, hydrologue, fondatrice et présidente du centre de recherche Mayane, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

Vue aérienne de Maisons-du-Bois-Liévremont, où le Doubs est asséché, le 31 juillet. © AFP / Sébastien Bozon

Cet été, la France manque d'eau. Un constat qui a surpris y compris les spécialistes : "On ne l'avait pas vu venir, parce qu'on a eu un hiver particulièrement chaud mais avec malgré tout de bonnes entrées de pluie, venues recharger les nappes profondes", explique l'hydrologue Emma Haziza, fondatrice et présidente du centre de recherche Mayane. "On s'attendait, avec cette masse d'eau excédentaire, à démarrer 2020 en se disant qu'on ne revivrait pas la situation historique de 2019".

La situation a basculé à travers deux phases, selon la chercheure : "La première phase a débuté le jour du confinement : la reprise de la végétation, qui demande énormément d'eau pendant le printemps. A ce moment-là, nous avons eu un temps extrêmement sec, extrêmement beau, qui a suffi à faire que cette reprise des masses d'eau souterraines (...) a très vite suffi, et à la fois nous a fait arriver à une certaine limite". La deuxième phase est celle de l'été, où "il n'y a quasiment pas eu une goutte d'eau dans le ciel de certaines villes en France".

"Aujourd'hui, on ne peut plus nier la question du changement climatique : on est en train de vivre cette réalité", explique-t-elle. Et si l'homme est l'espèce vivante la plus capable de s'adapter à ce type de changements, "on est face à des populations aujourd'hui extrêmement sédentaires, et nos sociétés n'ont plus l'expérience de cette modification aussi rapide. En quatre ans les choses ont changé : depuis quatre ans, on bat des records historiques permanents".

Les rivières, en France, disposent d'eau même quand il ne pleut pas, car "elles sont alimentées par ces milieux souterrains quand il n'y a pas de pluie. Le problème, c'est que lorsque ces milieux souterrains manquent d'eau eux-mêmes, il ne peuvent plus apporter d'eau à ces milieux superficiels que sont les rivières", explique Emma Haziza. Ainsi, la situation aujourd'hui est de 17% de rivières à sec en France. "L'année dernière, on était arrivés, à la fin de cette période, à 30% de rivières sèches. On peut s'attendre à voir nos rivières se tarir au fur et à mesure du temps, et le problème, c'est que quand on laisse ce tarissement se faire (...) les nappes sont toujours plus fragiles"