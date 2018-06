Nos deux invités ce matin établissent un état des lieux de la recherche sur le cancer.

Illustration informatique de cellules cancéreuses montrant la formation de vaisseaux sanguins fournissant aux cellules des oxygènes et des nutriments. Les cellules avec leurs noyaux sont montrées en bleu. © Getty / ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Jean-Marie Michot est cancérologue au département d’hématologie et département des innovations thérapeutiques et essais précoces, à Gustave-Roussy Cancer Campus, Villejuif.

Anne-Sophie Tuszynski est fondatrice de « Cancer at work » et auteure de "Cancer et travail: j'ai (re)trouvé ma place, comment trouver la vôtre?", aux éditions Eyrolles.

A l'occasion de l’ASCO, congrès annuel d’oncologie à Chicago, nos deux invités parleront des nouvelles avancées thérapeutiques dans la lutte contre le cancer.