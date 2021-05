Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit pour l'Union Européenne, auteur de "La grande illusion, journal secret du Brexit" (Gallimard), est l'invité du Grand entretien de France Inter.

"Ceux qui essayent de dynamiter tout ce qui existe entre l'exécutif actuel et le Front national prennent des risques d'ouvrir la voie à quelque chose d'improbable, qui est l'élection de madame Le Pen et que je ne veux pas voir se produire dans mon pays"a réagi Michel Barnier, négociateur du Brexit, ancien commissaire européen et ancien ministre, après l'". liance entre Renaud Muselier et LREM en PACA pour les régionales.

Pour l'ex-négociateur en chef du Brexit, cette alliance, validée par le Premier ministre et dont le porte-parole LREM à l'Assemblée Christophe Castaner estime qu'elle ne relève que de la logique du "dépassement politique", voulue par le parti présidentiel, est au contraire incompréhensible : Michel Barnier estime que les électeurs ont "besoin de clarté".

"Je serai acteur de ce débat"

À un an de l'élection présidentielle, Michel Barnier se dit également prêt à s'investir dans le débat, et prône l'unité à retrouver dans son camp, "riches de beaucoup de talents" :

"Il ne faut pas jouer avec le feu, ce pays a besoin de clarté, d'une droite républicaine"

Les enseignements du Brexit

Après géré les négociations avec le Royaume-Uni pour le Brexit, Michel Barnier dit aussi en avoir tiré les enseignements, afin d'éviter un "Frexit" (soit un Brexit à la française) : "Il y a dans ce vote du Brexit des signaux qu'il faut aussi entendre de notre côté de la Manche. Il faut écouter le sentiment populaire et ne pas le confondre avec le populisme".

ll prône ainsi "moins de bureaucratie à Bruxelles" et dit urgent de démontrer la "valeur ajoutée du projet européen".