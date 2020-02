Adrien Quatennens, coordinateur national LFI et député du Nord, est l'invité du grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé à 8h20.

Adrien Quatennens © AFP / Karine Pierre

Alors que le débat s’engage à l’Assemblée nationale sur le projet de réforme des retraites, plus de 22 000 amendements ont été déposés, dont 19 000 par le seul groupe La France Insoumise. Pour le député LFI Adrien Quatennens, c‘est une forme de “grève du zèle parlementaire” : “Voyez-vous, le gouvernement nous donne des leçons de démocratie, mais en réalité, la démocratie, ce n‘est pas “Vote une fois tous les cinq ans et ensuite reste chez toi et tais-toi”. Ce n’est pas comme ça que ça marche.”

“La grève, la manifestation, la contestation, elles font partie intégrante de la démocratie.”

“Quand il n‘y a plus d‘arguments sur le fond, les députés de LREM font souvent appel à leur élection et au programme présidentiel pour justifier cette réforme des retraites qui, il faut le rappeler, est refusée par une majorité de Français”, ajoute le parlementaire.

Il affirme ainsi que le projet de loi actuel ne respecte pas les engagements du programme présidentiel d’Emmanuel Macron, qui promettait que ni l’âge de départ ni le niveau des pensions ne seront modifiés. “Oui, vous aurez le droit de partir à 62 ans : mais il ne vaudrait mieux pas. Avec la décote que vous allez subir, car il y aura une baisse du niveau des pensions, il faudra travailler toujours plus longtemps.”