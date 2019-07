Candidat aux élections européennes 2019 pour "Urgence écologie", le philosophe et professeur à l'université de Lausanne Dominique Bourg juge l'enjeu "vital". "Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut moins produire, moins échanger, moins consommer" estime-t-il, invité vendredi matin de France Inter.

Dominique Bourg au micro de Nicolas Demorand © Radio France / Capture d'écran

"Un accord multi-latéral, ça sert à booster le commerce, produire plus, échanger plus. Mais qu’est-ce qui détruit le climat aujourd’hui ? Le fait qu’on produit, qu’on échange et qu’on consomme plus. Si l'on veut réduire nos émissions de gaz a effet de serre, il faut produire, échanger et consommer moins" juge, au sujet des accords entre l'Union européenne, le Mercosur ou le Canada Dominique Bourg, philosophe et ex-candidat "Urgence écologie" aux élections européennes 2019, invité vendredi matin de France Inter.

"Nous avons construit toute une société autour de l’optimisation des échanges et revenir dessus n’est pas une chose simple. Mais les choses deviennent vitales. Les gens ont ressenti fin juin, ce qu’ils n’ont jamais ressenti, des températures supérieures à 45° en France, c’est un record absolu. (...) C’est notre système qui a produit cet effet, c’est notre système qu’il faut détricoter" ajoute le philosophe qui estime par ailleurs qu'il faut "écologiser la société" et que cela ne peut se faire sans un resserrement de l'échelle des revenus. "À partir du moment où les écarts de revenus sont très importants, les taxes, les incitations, n'ont aucun sens" poursuit-il.

"Quand vous avez le couteau sous la gorge, vous n’êtes pas 'couteau sceptique'"

Dominique Bourg se dit particulièrement inquiet de la situation aux Etats-Unis ou au Brésil, qui empêchent selon lui "la production de connaissances sur le climat". "Donald Trump a un refus viscéral de l'écologisation de la société" ajoute-t-il au sujet du président américain. Le philosophe estime d'ailleurs qu'il faut cesser d'employer le terme de climato-sceptique. "Ce mot doit être banni. Quand vous avez le couteau sous la gorge, vous n’êtes pas 'couteau sceptique'. On est sur des enjeux vitaux" estime-t-il.

Le philosophe estime enfin que toutes les sensibilités des écologistes, "du vert pastel au vert foncé", devraient se rassembler : "C'est une nécessité, il peut y avoir plusieurs partis mais il devrait exister une fédération des écologistes, qui ne doit pas être faite que d’hommes et de femmes politiques. (...) Tous les citoyens doivent se mobiliser pour l’écologisation de la société, on ne peut pas rester à l'écart".