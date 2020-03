Michel Wieviorka, sociologue, est l'invité du grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé à 8h20.

Michel Wieviorka © AFP / Ulf Andersen

Michel Wievorka, est l'auteur de Pour une démocratie de combat chez Robert Laffont, dans lequel il regarde l’évolution de l’idée démocratique.

"La démocratie, c'est la seule façon de concilier l’idée que le société c’est un tout, et des choses qui divisent, la démocratie c’est le seul système qui permet de parler au nom d’une unité et de la diversité"

L’idée de post démocratie date du début des années 2000.

"On est dans une phase d’inquiétude pour la démocratie. La démocratie va mal, mais rien n’interdit de penser, ni d’agit de façon à ce qu’elle aille mieux."

Y at-il une tentation totalitaire ?

La violence est-elle devenu le seul moyen de se faire entendre ? "Jusque dans les années 70" explique Michel Wievorka, "on pouvait mettre en avant l’idée que la violence pouvait être nécessaire".

Ensuite pendant 40 ans,"la violence sociale ou politique est devenu tabou. L’état a eu le monopole légitime de l’usage de la violence."

Désormais avec les gilets jaunes, "la répression a certains égards est contestée".

Si la police en fait trop, la légitimité de l’Etat à avoir le monopole de la violence s’affaiblit

"Ce qui est inquiétant pour la démocratie, c'est quand il n’y a rien entre des demandes non satisfaites et le pouvoir, alors oui l’espace de la violence se développe en haut, du coté de l'état, et en bas, du coté du peuple".

"Ce qui est réel, avec Macron" dit Michel Wievorka, , "c’est la déstructuration de tout ce qui peut intervenir entre le pouvoir et la société. La fin des corps intermédiaires. On ne fait rien pour que se reconstruise un système politique. On n’écoute le moins possible et on respecte le moins possible les institutions". Concernant le projet de réforme des retraites, il y a eu un avis du conseil d'état, et "l’état s’asseoit dessus".