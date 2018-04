Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l'invité du grand entretien de Nicolas Demorand à 8h20. Il réagissait au prolongement de la grève à la SNCF, mais aussi à plusieurs sujets d'actualité, dont la loi Asile et immigration, ou encore l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

Laurent Berger © AFP / Bertrand Guay

Sur la grève à la SNCF

La CFDT, si elle s'assume plus réformiste que les autres syndicats, participe tout de même au mouvement de grève : "La CFDT Cheminots a fait 20 propositions, on attend aujourd'hui les réponses. Ce que dit la CFDT, c'est qu'il faut négocier, qu'il faut avoir des réponses sur la dette. Maintenant, on attend les réponses (...). Nous participerons tant qu'il n'y aura pas de discussion".

Selon le leader syndical, "le vrai sujet, c'est quel ferroviaire nous voulons demain". "Dans les classements européens sur le ferroviaire, la France est plutôt en situation de tête, mais elle souffre d'une faiblesse d'investissement", détaille-t-il. "Ce que je voudrais, note-t-il, c'est un gouvernement qui nous dise qu'il veut un système ferroviaire performant, qui véhicule bien les citoyens, vecteur de la transition écologique".

Il dit aussi avoir peur "qu'on se serve de cette situation à la SNCF pour faire un jeu de bloc contre bloc, avec un gagnant à la fin. Ce que je voudrais, c'est que les perdants ne soient pas les citoyens qui utilisent la SNCF", explique-t-il, souhaitant aussi que les cheminots soient mieux respectés. "J'en ai assez qu'on balance à la figure des cheminots leur statut (...) j'en ai un peu assez qu'on fasse croire que tous les cheminots sont privilégiés".

Que pense-t-il du dialogue social sous Macron ? "Il est distancié : je pense qu'il y a une forme de défiance à l'égard des corps intermédiaires, mais pas seulement à l'égard du syndicalisme, également à l'égard des associations, comme sur la question des migrants. Peut-être que sur les syndicats c'est une façon de surfer sur l'opinion. La France est un peu schizophrène, on attend une forme de puissance du Président, et les corps intermédiaires sont questionnés, ils doivent se renouveler, mais vouloir s'en passer, c'est aller à l'échec".