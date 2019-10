"Cette vision [de la panthère], qui semble descendue du ciel vous ramène au plus profond de vous-même" estime l'écrivain Sylvain Tesson, venu jeudi sur France Inter présenter son livre "La panthère des neiges" avec le photographe Vincent Munier, qui raconte leur quête photographique et naturaliste au Tibet.

Sylvain Tesson © Vincent Munier

Pendant cinq ans le photographe Vincent Munier a sillonné les plateaux du Tibet à la recherche de la panthère des neiges, animal craintif qui évolue dans les montagnes tibétaines."La trouver est un graal pour bien des voyageurs", écrit-il. L'aventurier a été rejoint dans son périple par l'écrivain-voyageur Sylvain Tesson.

"Au Tibet, on s'installe dans un territoire parfois lugubre et fantomatique, avec du mal à respirer, mal à la tête. Ces désagréments physiques disparaissent avec l'espérance que quelque chose apparaisse" témoigne Sylvain Tesson. "Mon œil a vu une panthère avant que mon cerveau ne comprenne que je la voyais. [...] Cette vision, qui semble descendue du ciel, apparue de la terre, sortie de la montagne vous ramène au plus profond de vous-même" poursuit l'écrivain.

"Depuis 30 ans, je balade mes objectifs pour tenter de montrer le beau (...) à la recherche d'endroits où la nature n'a pas été maîtrisée, gérée. En France, parfois je suffoque. [Au Tibet], si haut, on se sent respirer", a raconté Vincent Munier. Le photographe avoue toutefois vivre "un paradoxe", celui "de montrer des endroits non anthropisés, où il peut y avoir un tourisme qui pourrait porter préjudice à ces animaux. Je suis en mutation à ce niveau là, je réduis mes voyages pour essayer d'être cohérent."

"Notre modalité de vie, c'est tout tout de suite. Là, il n'y aura peut-être rien jamais. La proportion entre ce qui est donné à voir et le temps que vous aurez attendu à le faire venir est immense. Tout ça peut se vivre au pied d'un chêne de l'Île-de-France" conclut Sylvain Tesson.

Les photos de Vincent Munier

Sylvain Tesson et Vincent Munier au Tibet

A l'issue de cette quête, deux ouvrages photographiques splendides : "Minéral animal" et "Promesse de l'invisible". On y découvre les coulisses de cette quête en haute altitude, dans des conditions parfois extrêmes, dans la région du Kham, à travers les steppes désertiques aux sources du Mékong et dans les contreforts des monts Kulun.

Sur les traces de la panthère des neiges. / Vincent Munier

Tibet / Vincent Munier