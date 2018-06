Laurent Berger est l'invité du Grand Entretien de la matinale et répond aux questions de Nicolas Demorand, Léa Salamé et les auditeurs de France Inter.

Laurent Berger © Radio France / Anne Audigier

Réélu très largement à la tête de la CFDT pour un 3ème mandat, Laurent Berger trouvera-t-il le second souffle dont le syndicat réformiste semble avoir besoin pour ne pas se laisser distancer par la CGT et FO ?

Loi Pénicaud, réformes SNCF, Aides sociales... Laurent Berger durcit-il suffisamment le ton face au gouvernement et conformément aux attentes des adhérents de la CFDT ?

"Ça fait des mois que j'alerte sur la méthode, forme de mépris des organisations syndicales et sur une politique sociale qui n'existe pas", explique Laurent Berger.

"On ne baissera pas a garde sur la solidarité, on n'acceptera pas une baisse les aides sociales" poursuit le leader de la FCDT, qui demande à Emmanuel Macron d'organiser au mois de septembre un sommet social :

Ce n'est pas 'nous ne voulons plus vous parler', mais 'nous sommes là', est ce que vous allez continuer à faire sans la société civile?

"Les partenaires sociaux doivent construire un agenda social autonome, on va ne regarder comme ça pendant quatre ans à regarder ce qu'il se passe, on va prendre nos responsabilités" explique Laurent Berger.

"Je suis pour une société où la solidarité a du sens"

Laurent Berger sur le rééquilibrage social demandé au gouvernement Macron par trois économistes qui ont pourtant travaillé avec Emmanuel Macron sur son programme économique : "Il y a urgence, plus qu'urgence"

On creuse les inégalités et on renonce à la solidarité (...) ça penche vers une conception assez anglo-saxonne et pas du tout nordique du modèle social

"Á mener une politique comme aujourd'hui, on conduit à des populismes (...)Á système électoral égal aujourd'hui, on serait en Italie", explique Laurent Berger qui rappelle que le poids du FN est toujours fort. Est-ce qu'on donne les moyens de rebondir, quelle politique d'accompagnement on fait? Cela nécessite de la dépense publique" rappelle Laurent Berger.