Laurence Boone, cheffe économiste de l’OCDE, est l'invitée du Grand entretien de la matinale de France Inter.

Laurence Boone © AFP / ERIC PIERMONT

L'OCDE a fortement revu à la hausse, à 5,6%, sa prévision de croissance mondiale en 2021, tablant sur les effets conjugués du méga-plan de relance américain et de la vaccination, dans ses perspectives intermédiaires publiées mardi. Le plan de 1 900 milliards de dollars voulu par le président américain Joe Biden contribue à hauteur de 1 point de pourcentage à cette révision de 1,4 point de la croissance mondiale par rapport à décembre. Grâce à cette injection massive, les États-Unis devraient voir le rythme de croissance du PIB doubler par rapport à ce qui était attendu en décembre, à 6,5%.

La différence entre la France, l'Europe, les États-Unis, concernant les perspectives de reprise économique, se mesure avec le développement de la vaccination. "La différence entre les pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, c’est que ces pays vaccinent beaucoup. Donc dès qu’on réouvre, l’activité repart, or en Europe on a retard très certain sur la vaccination" explique Laurence Boone.

Quand au risque d'inflation à venir, elle précise que "on ne peut pas être catégorique sur l'inflation" car selon elle, "il y a des secteurs dans lesquels il va y avoir des hausses de prix : tourisme, restaurants" mais il y aura aussi beaucoup de chomage, et donc pas de hausses de salaires dans beaucoup de secteurs.

Où est passé l'argent des plans de soutien européens, les états ont-ils reçu l'argent ? Selon Laurence Boone, "les pays n'ont pas reçu l'argent à ce stade, ils sont en train de discuter avec la commission européenne pour savoir où va cet argent. "

_"La question est de savoir quel est le monde qu'on veut construire après, et quelle croissance ? "_selon l'économiste. Pour elle le numérique est indispensable au développement d'une économie verte.

Faut-il en finir avec le quoi qu'il en coûte ? "La question serait plutôt de savoir à quoi sert l'argent ? La dette augmente et les gens vont plus mal", regrette-t-elle.