Les invités du 8h20 sont Martin Hertau et membres de l'équipage de la Mission Tara, la goélette scientifique qui sillonne les mers pour lutter contre la pollution des eaux.

tara © Radio France / José Manuel Lamarque

La goélette stationne en ce moment à Paris, près du pont Alexandre III, et elle se visite ! Vous pouvez rencontrer l'équipage en réservant votre venue ici.

Depuis 2003 Martin Hertau, en tant que capitaine, a fait 11 tours du monde. Romy Hentinger a navigué sur les fleuves depuis 2009 pour remonter à la source de la pollution plastique. "En 2014 on a mené une mission sur les microplastiques, en Méditerranée, et désormais on le fait sur les fleuves d'Europe".

Les scientifiques des labos de la mission Tara, ont fait des prélèvements sur berges et plages des fleuves. Sur les 7 fleuves étudiés, on retrouve les masques et les gants utilisés depuis la crise du coronavirus. C'est préoccupant pour la suite.