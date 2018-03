Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est l'invité de Nicolas Demorand à 8h20.

Nicolas Hulot © Radio France / Anne Audigier

A l'occasion des 30 ans du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), Nicolas Demorand reçoit le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, pour évoquer le financement de la transition énergétique, et le voyage d'Emmanuel Macron en Inde, où les questions d'énergie occupent une place centrale.

Climat et biodiversité dans la Constitution

La constitution est sur le point d'être réformée, y compris pour y indiquer la lutte contre le réchauffement climatique.

Climat et biodiversité mentionnés dans la Constitution ce serait formidable, pour moi on n’en fera jamais trop. J’espère qu’on mettra la barre le plus haut possible.

Nicolas Hulot estime qu'une société a tout à gagner à harmoniser son droit avec son temps. Pour l’économie comme pour la biodiversité.

Il faut qu’on accepte notre puissance et notre vulnérabilité.

Le nucléaire... et ses déchets

Amené à expliquer l'évolution du Plan pluriannuel pour l'énergie, il indique qu'aucun scénario n'est pour l'instant choisi. Les citoyens seront consultés, et surtout plusieurs hypothèses sont à l'étude. Donc pas de date ni d'échéance pour le passage à un régime où l'électricité ne serait d'origine nucléaire que pour 50 %.

Pour Nicolas Hulot, l'énergie nucléaire n'a démontré ni sa fiabilité, ni sa maîtrise des coûts. Il faut que les Français s'approprient la question de la transition énergétique.

SNCF : pourquoi le ferroviaire coûte-t-il plus cher qu'ailleurs ?

Nicolas Hulot s'est peu exprimé sur la réforme de la SNCF. Il constate le mécontentement des voyageurs, et espère que la question du frêt sera améliorée à l'avenir.

Voies sur berge à Paris : "Passez au bureau"

Anne Hidalgo doit-elle passer outre une décision de justice pour interdire la circulation sur les voies sur berge à Paris ? Nicolas Hulot ne se prononce pas sur la forme, et la question juridique, et rappelle que l'enjeu de santé est immense; c'est cette question qu'Anne Hidalgo a à résoudre. Ceci étant, il forme le souhait que Région et Ville s'accordent sur la circulation automobile et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Il invite Valérie Pécresse et Anne Hidalgo à se réunir, y compris dans son ministère, pour en parler.

Les révélations d'Ebdo sur une affaire de viol

Nicolas Hulot a déposé sa plainte en diffamation contre le magazine Ebdo, qui avait relayé des soupçons de viol et de harcèlement sexuel le concernant. Cette plainte avec constitution de partie civile a été déposée vendredi et vise le magazine et les auteurs de l'article, les journalistes Anne Jouan et Laurent Valdiguié. Dans un article du 9 février 2018, qui a suscité la polémique, Ebdo avait fait état d'une plainte pour viol contre l'ex-animateur, déposée en 2008 en Bretagne et classée sans suite, et d'une rumeur de harcèlement sexuel à l'encontre d'une ancienne collaboratrice de l'ex-Fondation Hulot.