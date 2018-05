Daniel Cohn-Bendit (ancien député européen EELV) et le réalisateur Romain Goupil sont les invités du grand entretien de Nicolas Demorand à 8h20, pour leur film "La traversée", présenté hors-compétition à Cannes.

Romain Goupil (à gauche) et Daniel Cohn-Bendit (à droite) © Gilles Scarella-FTV

Interrogé d'abord sur l'Italie, sur le point de livrer son destin à deux partis antisystème et eurosceptiques, Cohn-Bendit estime que "Le pays va savoir ce que c'est d'être européen, pour le meilleur et pour le pire" tandis que Romain Goupil explique : "Ça revient à un truc ou tu fais des accord pour avoir des postes, il sont en train de s'arranger, quelque chose qui revient classiquement dans la politique politicienne."

Sur le film réalisé par les deux hommes, compères de longue date, Cohn-Bendit explique : "C'est une mosaïque de la France d'aujourd'hui" :

On s'est dit 'Et si on faisait deux vieux schnocks, cinquante ans après 68'?

Sur les Français rencontrés pendant leur périple, Daniel Cohn-Bendit explique : "Ils sont combatifs, ils ont envie de quelque chose (...) On a vu à La Roya des gens fascinants avec un discours réfléchi. On les a laissé parler comme on a laissé parler Ménard à Béziers."

"Si tu fais la traversée de la France, tu ne fais qu'observer et il y a ce problème des migrants, tu vas tomber sur Calais, la Roya."

Un film sur cinquante ans d'amitié

"La réflexion sur la mort me travaille", explique Cohn Bendit qui dit lui-même dans son film son oraison funèbre.

