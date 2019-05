Raphaël Glucksmann, tête de liste "Envie d’Europe" (Place publique/PS/Nouvelle donne) aux élections européennes est l'invité du Grand entretien à 8h20.

Raphael Glucksmann © AFP / NICOLAS TUCAT / AFP

Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS et de Place Publique aux élections européennes estime que nous vivons des temps tragiques des moments difficiles dans un monde dangereux. Il est persuadé que sans l'Europe lutter pour le climat , la biodiversité. face à la mondialisation est impossible. Pour le leader de Place publique, "les nationalistes nous promettent un destin de laquais des empires chinois, russe, américain."

Il évoque Mattéo Salvini, ministre de l'Intérieur italien qui "montre ses muscles face aux plus faibles, face aux migrants. Face aux Chinois, ils se vend, il vend le port de Gênes, les infrastructures italiennes..."

Raphaël Glucksmann estime que pour reprendre le contrôle sur le désordre du monde, il faut choisir la puissance politique européenne.

Pour le candidat aux élections européennes, il ne faut pas rejouer le chantage du barrage à Le Pen. On doit, selon lui, consacrer la campagne à parler des élections européennes puisqu'on ne le fait qu'une fois tous les 5 ans, "il ne faut pas se faire voler cette élection."

Pour Raphaël Glucksmann, "on nous vend un nouveau monde qui a fait pschitt au niveau européen".

Il estime que la gauche doit tirer des leçons vis à vis des compromissions passées. Il évoque l'exemple espagnol. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez a augmenté le SMIC de 20 %. "Il a imposé des mesures de gauche, remobiliser le peuple de gauche." Selon lui, il y a deux ans, les analystes disaient que le PS espagnol était mort et "aujourd'hui, il renaît de ses cendres".

"Je suis en colère, explique-t-il car depuis deux ans, on nous installe dans un match Le Pen-Macron. Il met en garde que "la prochaine fois qu’il faudra faire barrage à l'extrême droite, les gens resteront chez eux."

Raphaël Glucksmann, On sait qu’il faut l’union entre sociale démocratie et environnement, on est en train de la faire.

Si on veut peser à l’échelle européenne, il faut former des majorités, on a des alliés au niveau européen. Les conservateurs dominent la commission. Il faut la faire basculer.

La banque pour le climat, on la retrouve dans le programme de la République en marche.

Ils reprennent notre idée mais pas son financement par un impôt européen sur les bénéfices des grandes sociétés. Il faut le moduler entre 1 et 5% supplémentaires.

Gilets jaunes, crise liée à un impôt injuste, on taxe les gens sur leur voiture pour des trajets pour aller travailler et on ne taxe pas des gens qui viennent prendre des avions pour passer le Week-end à Prague ou Barcelone.

Prise de conscience la sociale démo a vu la mort en face, le vent nouveau nous vient d’Espagne, sinon, on aboutira à la grande explosion sociale, il faut opérer cette bascule. Il faut sortir de la fable sur la mort de la politique.

Le retour des éléphants, non ce sont les grandes voix de la gauche, “Je suis fière du soutien de Taubira, cazeneuve…

Je ne regrette pas une seconde. commenter le déclin de la gauche, cela va un temps. Je savais qu’il n’y avait que des coups à prendre. Je ne pourrai pas dormir tant que la gauche est à terre. Que le peuple de gauche est enfin une représentation politique.

Agriculture

Si on veut réformer notre agriculture il faut metre en place une politique protectionnisme aux portes de l’Europe.

Il faut arrêter de subventionner l’hectare et subventionner le travail.

Le cas grec, c’est l’erreur fondamentale, placer l’austérité budgétaire au dessus de tout. Il faut que l’Europe mène enfin des politiques sociales et écologiques. Il faut reprendre le drapeau de la gauche qui est à terre.