Bruno Latour, sociologue, ethnologue et philosophe des sciences est l'auteur de l'ouvrage "Où suis-je" aux éditions La Découverte. Le livre sort en librairie le 21 janvier. Bruno Latour est l'invité du Grand entretien de la matinale.

Bruno Latour © Radio France / .

"Tout n'est pas foutu, au contraire" explique Bruno Latour, pour qui il s'agit de "ne pas gâcher la crise" dans laquelle nous nous trouvons en raison de la pandémie de Covid.

"Essayons de tirer partie de la crise, on se pose toutes les questions concernant l’existence commune et j’ai voulu faire un panorama de ce que nous apprenons", explique le philosophe.

Après la crise de la Covid et le confinement, "on va devoir muter, on va être confiné, un plus grand confinement qui sera la situation écologique dans laquelle nous nous trouverons".

La grande mutation que la société opère en ce moment, c'est celle d'une solidarité inédite, puisque nous devons prendre des précautions "pour préserver des milliards d'êtres humains", et parce que "malgré la crise, on n’ a pas abandonné les questions écologiques ; ça c’est extraordinaire, l’agenda écologique pèse sur chaque décision, c’est la grande mutation, aucune décision ne se prend en dehors du cadre écologique".

"On a tous muté, changé nos attitudes"

Bruno Latour estime qu'on ne reviendra pas en arrière sur bien des points.

Il considère qu'"on a repolitisé toutes les questions économiques, et cette inversion de l’idéologie économique est extraordinairement importante". Les choix politiques qui étaient présentés comme intangibles avant la crise ont été abandonnés, donc, estime le philosophe, "la prochaine fois qu’on nous dira qu’on n'a pas d’alternative de décisions, il y aura un doute chez les concitoyens."

"Les doutes successifs et les petits ajustements , cette multiplication d’hésitations font que la reprise n’a pas laissé de côté les questions écologiques. Un doute s’est insinué, on ne reviendra pas exactement comme avant."

Tout ceci fait conclure à Bruno Latour, qu'""tout n'est pas foutu, au contraire."