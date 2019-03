Le fondateur du Mouvement Place Publique, Raphaël Glucksmann était l'invité de Nicolas Demorand à 8h20. Il a annoncé le lancement d'une liste commune avec Claire Nouvian, avec qui il avait fondé Place Publique, en vue des Européennes, et appelle au rassemblement de la gauche dans cette liste.

Raphael Glucksmann © AFP / JOEL SAGET / AFP

A la tête de Place Publique, Raphaël Glucksmann, qui affichait dans ce mouvement une volonté de réunion des gauches, va-t-il se lancer dans la campagne des Européennes ? Invité sur France Inter ce vendredi matin, il l'a annoncé : "Aujourd'hui, on va lancer une campagne en tandem avec Claire Nouvian", avec qui il avait déjà co-fondé ce mouvement. "Cette campagne vise à ébranler la scène politique : on ne peut pas se résoudre à ce spectacle figé".

L'essayiste explique avoir constaté l'échec d'une tentative d'union de la gauche, malgré des discussions avec tous les partis de ce camp politique : "Pendant trois mois on a parlé à tout le monde. Il y a trois semaines encore, j’ai été voir Yannick Jadot en lui disant qu’on pouvait ramener le PS et Génération.s derrière toi sur une liste écologiste. C’est l’inverse de ce qu’ont toujours fait les Verts. Ce qui était le wagon deviendrait la locomotive. La réponse a été 'non, on a déjà une logique, une campagne lancée'. On n'était pas une menace (...) Tant qu'on n'est pas une menace, on ne fait pas bouger les appareils".

"Il y a des logiques d'appareils et d'egos : ce n'est pas à la hauteur"

Il déplore l'existence de logiques d'appareils politiques encore trop présentes : "J’ai vu des réunions entre des gens qui jadis étaient tous dans le même parti, qui parlent de congrès dont moi je n’ai aucune idée, je ne sais pas ce qu’il s’y est passé".

Dans la liste qu'il lance avec Claire Nouvian, Raphaël Glucksmann appelle donc au rassemblement : "On va entrer en campagne, et on appelle les partis qui ont travaillé avec nous sur l’élaboration de combats communs, d’abord le PS qui a un conseil national demain, ensuite des partis comme Nouvelle Donne, et je suis convaincu que parce qu’une dynamique s’est créée, cette liste sera ouverte et accueillera des gens de Génération.s, d’EELV, et qu’il y aura ce rassemblement".