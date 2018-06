Lionel Naccache est neurologue.

Lionel Naccache © Radio France / Christophe Abramowitz

Lionel Naccache est neurologue et auteur de "Parlez-vous cerveau" aux éditions Odile Jacob.

Il est notre invité, à la veille du début des épreuves du baccalauréat, pour nous expliquer : comment fonctionne le cerveau et la mémoire, pourquoi notre QI baisse, et allons-nous être de plus en plus idiots?