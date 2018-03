Mounir Mahjoubi est secrétaire d'état chargé du numérique.

Mounir Mahjoubi, ministre déléguée à l'Industrie numérique, s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 20 février 2018. © AFP / Eric FEFERBERG

Il est également député de la 16e circonscription de Paris pour La République en Marche.

Il est notre invité pour évoquer notamment les GAFA, acronyme derrière lequel on retrouve les entreprises géantes du web et du numérique. L'acronyme signifie d'ailleurs Google, Apple, Facebook, Amazon. L'Europe voudrait responsabiliser ces entreprises et les taxer plus lourdement. La France, elle, n'a pas hésité à les assigner en justice.