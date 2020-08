Pascal Canfin, député européen Renew Europe, président de la Commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire au Parlement européen, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Pascal Canfin © AFP / Martin Bertrand / Hans Lucas

Le député européen répond d'abord à notre autre invité du matin, le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen. "Il y a 13 millions de ruraux en France, 1 million de chasseurs, et parmi eux une grande partie sont des urbains : en aucun cas on ne peut considérer que la chasse serait représentative de la ruralité dans son ensemble. Je critique cette posture, c'est une imposture."

Les écologistes sont globalement très attaqués ces derniers jours, y compris par le ministre de la Justice qui dénonce les "ayatollahs verts". "C'est normal que la transition écologique crée des tensions", estime Pascal Canfin. "C'est le développement de nouvelles pratiques, de nouvelles activités, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est aussi des activités qui vont diminuer, voire disparaître."

Il estime toutefois que le plan de relance du gouvernement va dans le bon sens. "Les choix qui sont en train d'être faits par le gouvernement sont clairement ceux d'une accélération de la transition écologique", assure le député européen. "C'est vrai pour l'isolation des logements, pour le véhicule électrique, pour l'avion du futur, pour sauver la SNCF..."

Il ajoute que "depuis des années et des années, aucun gouvernement, quel que soit sa couleur politique, n'atteint les objectifs [écologiques] fixés". "Pour la première fois, grâce au plan de relance, on va pouvoir dépasser les écueils du passé. J'étais au gouvernement avec François Hollande, on n'avait plaidé pour ça : ces mesures qu'on n'avait pas réussi à obtenir, elles sont en train d'être mises en place par le gouvernement actuel."