Le professeur Didier Pittet, épidémiologiste, président de la mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise de la COVID-19 en France, est l'invité du Grand Entretien de France Inter.

Pr Didier Pittet, épidémiologiste © AFP / Fabrice COFFRINI

Le Pr Didier Pittet, chef du service de contrôle des infections aux Hôpitaux Universitaires de Genève, est aussi le coauteur de "Vaincre les épidémies. De la prise de conscience aux gestes qui sauvent".

Le professeur semble optimiste pour l'avenir, car il estime que "on peut espérer largement une amélioration de la situation. On est dans une sorte de vigilance armée."

"Si on respecte les consignes sanitaires, on a les capacités de maitriser la situation, variants ou non"

En revanche, il estime que le port du masque pour les jeunes enfants n'apportent rien à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, car "ils transmettent peu le virus aux adultes".

Désormais, on ne peut plus parler, selon lui, de stratégie de "zéro covid". "On ne peut plus parler de zéro covid car le virus est endémique. Tout le monde va être contact avec ce virus".

"Le virus sera toujours présent dans le monde. Il faut vivre avec le virus"

Le Vietnam et Taïwan, sont parmi les pays qui ont le mieux gérer la pandémie. "Taiwan a un système de contrôle et prévention des maladies exceptionnels. Ce sont des pays qui ont été confronté au Sras en 2003. Ils ont une culture de la réaction aux épidémies. Ils ont des systèmes qu’on n'accepterait pas chez nous. "

En France, les choses se sont améliorées selon le Pr Pittet. "Le système de santé a magnifiquement réagi et les soutiens économiques sont tout à fait exemplaires. Les choses ont largement changé, la communication s'est améliorée et l’acceptation des mesures est meilleure qu’elle l’était au départ."

Le Pr Pittet estime qu'on va vivre encore "deux mois, un mois et demi", difficiles. "À l’automne il y aura surement d’autres variants, et il faudra passer encore un automne pas encore normal. À l’été 2022 on pourra faire un bilan et là tout ce sera beaucoup plus facile. Mais on retournera au théâtre avant, on n’aura d’autres activités sociales avant."

Le Pr Didier Pittet, qui est aussi l'inventeur du gel hydroalcoolique, a donné la formule à l'OMS, et appelle à les fabricants de vaccin à faire de même.

"Le vaccin devrait être un bien commun [...] il faudrait que les actionnaires soient d'accord pour avoir moins de dividendes" dit-il, mais il convient, que cette idée, discutée à l'OMS, ne passe pas très bien pour l'instant auprès des fabricants et leurs actionnaires.