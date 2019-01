Alors que le gouvernement a décidé de répondre au mouvement des "gilets jaunes" en lançant son grand débat pour donner la parole aux citoyens, le sociologue Bruno Latour, professeur émérite au Medialab de Sciences Po est l'invité du grand entretien de France Inter.

Bruno Latour voit dans la crise des "gilets jaunes" une "occasion rêvée pour rebondir politiquement" :

Le sociologue explique aussi avoir déjà fait, depuis trois ans, "plusieurs cahiers de doléance dans plusieurs villages de ma petite région" et y voit "une occasion formidable pour essayer de tirer parti de cette crise".

Bruno Latour parle d'une situation nouvelle : "Ni notre gouvernement n'est capable d'écouter ce qui se passe, ni les 'gilets jaunes' ne savent ce qu'ils veulent : on a une incertitude quand à la politique, liée à une crise de sol."

Sur les cahiers de doléances, il explique : "J'essaie de faire publier la lettre de Louis XVI (...) avec ce partage d'ignorance étonnant de la part d'un roi, qui déclenche ces 60 000 descriptions (les cahiers de doléances, ndlr) (...) Ce qui est intéressant, c'est le caractère local de ces descriptions".

Sur le grand débat national : "Pour le moment, c'est une boîte à idée", estime Bruno Latour.

Les gens ne savent même pas où taper (...) On commence dans l'indignation et la fureur et on arrive lentement à voir de quoi on dépend