La maire LR du 7ème arrondissement, candidate à la mairie de Paris, publie “La confiscation du pouvoir” aux éditions Plon.

Rachida Dati, eurodéputée et maire du VIIème arrondissement de Paris © Radio France / capture d'écran

Son regard sur l’anniversaire des “gilets jaunes” samedi 16 novembre dernier

"Cela fait plus d’un an que nous assistons à ces manifestations de plus en plus récurrentes et de plus en plus violentes. Moi, je n’excuserai jamais la violence, je la condamne totalement. Mais, tout en déplorant cette violence, ça n’a pas en tous les cas arrêté les revendications d’une grande frange de nos concitoyens qui vivent dans la difficulté, dans la misère." Même si le mouvement a régressé, passant de 280 000 manifestants en novembre 2017 à 28 000 samedi dernier.

"On s’est pris en pleine figure tous ces Français, sur les ronds-points, dans les rues, qui manifestaient simplement pour pouvoir vivre décemment."

"Avant, quand on parlait de pauvreté, on considérait que c’était quelqu’un qui n’avait pas d’appartement, pas d’emploi. Aujourd’hui, ce sont des gens qui travaillent, durement, qui ont une famille, et malgré tout qui ne s’en sortent pas. Malgré tout ce qui a pu être mis sur la table, ça n’a pas réglé leurs perspectives ni leur pouvoir d’achat."

Sur la condition des femmes au sein de la droite

Rachida Dati évoque un épisode qu'elle raconte dans son livre : "Je me souviens d’un entretien que j’avais, autour de Nicolas Sarkozy, et certains déniaient les qualités professionnelles de Valérie Pécresse ou de Nathalie Kosciusko-Morizet. Et j’ai pris à témoin Jean-Pierre Raffarin, je lui ai dit : “monsieur le Président, si vos ministres hommes étaient si compétents que vos ministres femmes, vous seriez très heureux”. Et j’ai dit à Jean-Pierre Raffarin, “tu ne peux pas laisser dire ça”. Et il en a convenu. Mais tout est toujours compliqué."

"C’est vrai qu’aujourd’hui, la droite revient à ses vieux travers, de repli, un peu réactionnaire."

Sur l’entre-soi de la vie politique actuelle

"_Un parcours comme le mien ne pourrait plus émerge_r aujourd’hui", affirme la candidate à la mairie de Paris. "Nicolas Sarkozy, en me nommant porte-parole, a donné un signal fort à la France. Je me souviens d’un déplacement avec Christian Estrosi dans les quartiers de Nice, et avec des jeunes femmes qui disaient “pour une fois, je suis fière de m’appeler Rachida”.