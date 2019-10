Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, est l'invité du grand entretien d'Ali Baddou à 8h20.

Le taux de pauvreté s'est établi à 14,7% de la population française en 2018, en augmentation de 0,6 point, selon des données provisoires publiées par l'Insee, qui pointe en outre une progression des inégalités de niveau de vie. En 2018, quelque 9,3 millions de personnes (8,8 millions en 2017) étaient en situation de pauvreté monétaire, soit sous le seuil de pauvreté. Cette hausse de la part des personnes dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté - fixé par convention à 60% du revenu médian - s'explique "notamment par la baisse des allocations logement dans le parc HLM", selon l'Insee.

Olivier Noblecourt souligne que ces chiffres concernent la période 2018 et signale que le plan contre la pauvreté du gouvernement s'est mis en place en 2019.

La réalité c’est que nous avons eu l'honnêteté de présenter des crédits nouveaux et d’accompagnement et de prévention. On va mettre 2 milliards sur la prévention et l’accompagnement.