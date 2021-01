Christine Angot, écrivaine, auteure de "L’inceste" (Stock) et "Une semaine de vacances" (Flammarion), est l'invitée du Grand entretien.

Christine Angot est, deux semaines après la sortie de "La Familia Grande" de Camille Kouchner, l'invitée de la matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand © Getty

Pour la première fois depuis la publication du livre de Camille Kouchner, "La familia grande", Christine Angot accepte de s'exprimer sur le problème de l'inceste. Quand l'affaire Olivier Duhamel a été dévoilée par Camille Kouchner, cela a suscité beaucoup de commentaires dans les médias et les réseaux sociaux. Christine Angot dit "J’étais mal, en rage. J’ai retrouvé cette angoisse et cette nervosité, où je me dis “il faut trouver les mots”. Tout le monde sait quoi dire et comment dire, avec tout un tas de solutions, et tout d’un coup, vous êtes plongée dans le silence. Moi si j’avait été sur ces plateaux, je me suis dit que je ne pourrais même pas parler, je n'y arriverai pas. Tout chose qui est de l’ordre de ce mélange intime et social est super compliqué à exprimer".

Elle reprend certains des commentaires qu'elle a entendus ou lus ici ou là, comme “les victimes d’inceste ne veulent pas parler”, et elle questionne : "vous êtes surs ? N’y a t-il pas une distinction à faire entre ne veut pas parler ou ne peut pas parler. Moi pendant trois ans, de 13 à 16 ans, par tous les moyens , j’ai voulu parlé. Avez-vous les mots pour dire ça ? À quel moment ? Comment il vient le sujet ?"

"Pour parler il faut quelqu’un qui comprenne au premier souffle, au premier moment où vous ouvrez la bouche pour parler, sinon vous renvoyez la parole dans votre bouche".

"Je rappelle que en cas d’inceste votre bouche est mise à mal" poursuit l'écrivaine, "au plan sexuel, et , aussi parce que vous n’avez pas confiance dans votre parole parce que vous n’avez pas réussi à convaincre le père que non, que non.. "

"Vous savez très bien que vous êtes en danger, à la seconde où le premier geste a lieu, vous comprenez ce qui se passe tiens ça m’arrive à moi, ça , j’aurais pas cru. Les enfants sont parmi les personnes les plus justes, qui savent très bien ce qui doit être et ne pas être".

Elle évoque ensuite la position de l'enfant dans le système familial et la société. "c’est toujours quelqu’un que vous aimez, le père le baby sitter, qui s’autorise à abuser de son pouvoir, c’est une personne que vous aimez. Vous gardez l’espoir. Vous avez honte pour lui, vous n’avez pas honte de vous, vous avez honte pour lui. Vous gardez espoir de le convaincre d’arrêter".

Elle rappelle que la société glorifie le père, avec des titres comme "mon père ce héros", "la gloire de mon père", et lorsque l'inceste se produit, "ça introduit l’idée que vous devenez un enfant de seconde zone", l'enfant, explique Christine Angot, devient celui à qui on va "confier un service sexuel", "vous savez que ce n'est pas honorable, et les enfants sont attachés à leur honneur".