Raphaël Glucksmann, député européen et co-fondateur du mouvement Place Publique, est l'invité du grand entretien du 6/9.

Raphaël Glucksmann © AFP / Joël Saget

Pour Raphaël Glucksmann, la défaite aux élections européennes est liée à la division des partis de gauche. Pourtant selon lui, ce scrutin a mis en évidence qu'au total 30% de Français veulent une alternative sociale et écologiste.

Pour le député européen, il faut que la gauche adopte la stratégie du rassemblement. Il souhaite que les structures et les appareils existants soient dépassés. Pour lui, c'est cette conversion au logiciel écologiste qui permettra de dépasser les partis politiques qui existaient avant EM.

Le co-fondateur du mouvement Place Publique estime que rien qui préexistait avant lui ne gagnera face à EM. Il va falloir créer un nouveau mouvement qui ne présente qu’une seule offre.

Ce qui est certain à ses yeux, c’est que la gauche va se reconstruire autour du logiciel écologiste. "Les Verts, le PS, dans leur forme actuelle, sont tous appelés à mourir" dit-il.

Son but affirme-til c’est qu’il y ait une candidature qui enthousiasme. "Fondamentalement, il y a un espace à gauche. Et si c’est Yannick Jadot qui l’incarne, tant mieux. "

Raphaël Glucksmann, l'écologie est la réhabilitation de l’idée républicaine. "Ceux qui ont trop vont devoir rendre" explique-t-il. Pour lui, la gestion collective des biens communs reviendra.

Le capitalisme ? Le culte du profit, le capitalisme sans frein mène au désastre. Il faut rétablir les limites. On va pas abolir l’éco de marché.

Par exemple, la définition de biens communs, la nécessité de rompre avec une vision économique du monde mettre fin à la domination de l’eco sur le pol.

Tout ce qui est réjouissant vient non pas du poli mais de ces mouvement c’est foisonnant mais il faut un débouché politique à tous ces mouvements.

L’écologie elle est de gauche et c’est la gauche...la gauche du 21 e siècle. On sait tous ce qui s’est passé avec Hulot. Il a acté un problème de système.

Moi je suis attaché au mot de gauche car il charrie un monceau de combats.

On doit réhabiliter l’idée de politiques publiques.

Pauvres c’est pour cette France là qu’il faut proposer une alternative à EM.

Il faut aller au delà des salles où l’on est 12 et où on répète la meême chose. J’en ai fait plein et ça ne marche pas. Si on continue comme cela ça va conduire au desespoir.